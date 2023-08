Mitski teilt zwei neue Songs und Acoustic-Tour-Dates

Nach „Bug Like an Angel“ veröffentlicht Mitski „Star“ und „Heaven“ in Vorschau auf ihr neues Album.

Singer-Songwriterin Mitski hat zwei neue Songs ihres bevorstehenden Albums THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE veröffentlicht. „Star“ und „Heaven“ wurden mithilfe des Dirigenten Drew Erickson aufgenommen und mitsamt Lyric-Videos auf YouTube geteilt. Beide Tracks könnt ihr weiter unten im Text finden.

Zudem kündigte die Künstlerin für den Oktober mehrere Daten für akustische Shows in Europa an. Mit „Amateur Mistake: A Night Of Intimate, Acoustic Performance From Mitski Previewing Her New Album“ kommt die Sängerin am 14. Oktober auch nach Berlin.

Mitski live – Tourdaten im Überblick:

7. 10. – Edinburgh, Scotland – Queens Hall

9. 10. – Manchester, England – Albert Hall

11. 10. – London, England – Union Chapel

14. 10. – Berlin, Germany – Babylon

16. 10. – Utrecht, Netherlands – Tivoli / Vredenburg

20. 10. – Paris, France – Le Trianon

THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE wird am 15. September erscheinen. Vorab veröffentlichte Mitski bereits die Single „Bug Like an Angel“ mitsamt Musikvideo.

Hört hier „Star“ und „Heaven“:

