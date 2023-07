Eine neue, bisher noch namenlose Single wird am 26. Juli als erster Teaser erscheinen.

Die Sängerin und Songwriterin Mitski hat ein neues Album angekündigt. Das Stück wird den Namen THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE tragen. Ein erster Vorgeschmack wird auch noch diese Woche erscheinen.

Am Sonntag (23. Juli), mitten in der Nacht, wandte sich Mitski in einem Newsletter an ihre Fans. Zu aller Überraschung darin enthalten: eine Audionachricht von der Sängerin höchstpersönlich. In dieser kündigte sie ihr mittlerweile siebtes Studioalbum mit den Worten an: „Hi, hier ist Mitski und ich befinde mich in den Bomb Shelter Studios in Nashville, wo ich mein bald erscheinendes neues Album aufnehme. Es heißt THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE und die erste Single kommt am Mittwoch [26. Juli] heraus.“

Hört hier die Audionachricht von Mitski;

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Infos zu ihrem neuen Werk gab die US-Amerikanerin mit japanischen Wurzeln aber nicht. Selbst der Name der neuen Single blieb ein Geheimnis. Wahrscheinlich aber können sich Fans wieder auf ein musikalischen Highlight freuen, wie schon bei den vorherigen Mitski-Alben. Ihr 2018er Werk BE THE COWBOY bekam viereinhalb Sterne von ME-Redakteurin Annett Scheffel. Auch die letztjährige Veröffentlichung, LAUREL HELL, schaffte es in die „Alben-der-Woche“-Liste der ME-Redaktion.