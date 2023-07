Mitski veröffentlicht Single „Bug Like an Angel“ mitsamt Video

Im September kommt ihr Album THE LAND IS INHOSPITAL AND SO ARE WE. Hier gibt's den ersten Vorboten.

Erst kürzlich richtete sich Singer-Songwriterin Mitski auf Instagram per Video-Nachricht direkt an ihre Fans und kündigte ihr siebtes Studiowerk THE LAND IS INHOSPITAL AND SO ARE WE an. Dieses wird am 15. September herauskommen und soll laut der Musikerin ihr bislang „amerikanischstes Album“ sein. Nun veröffentlichte sie samt Musikvideo die erste Single der Platte. Der Track ist zurückgenommen und weist ihre charakteristisch-sanften Vocals auf, die dann wiederum durch einen Gospel-Chor gestützt werden.

Neben dem Chor arbeitete Mitski für die Platte auch mit einem vollständigen Orchester zusammen und ließ sich ansonsten von Arthur Russell und Igor Stravinsky inspirieren. Produziert wurde das neue Werk von ihrem Langzeit-Kollaborateur Patrick Hyland.

„Das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe, war es, Menschen zu lieben“, teilte die Sängerin außerdem zum Background des Albums mit. „Ich wünsche mir, dass ich nach meinem Tod all diese Liebe hinterlassen kann, damit ich all diese Güte, diese Liebe, die ich geschaffen habe, auf andere herabscheinen lassen kann“, so ihre Traumvorstellung. Inwiefern sich diese Empathie auch auf Albumlänge bemerkbar machen wird, ist aktuell noch unklar.

Seht hier das Video zu „Bug Like an Angel“:

Seit vielen Jahren begeistert Mitski nun schon Fans des Alternative-Indie-Genres mit ihrem einzigartigen Sound. Ihr vorheriges Album, LAUREL HELL, erschien 2022 und zum Vorgänger-Werk, BE THE COWBOY, schrieb ME-Autorin Annett Scheffel: „Mit ihrer Musik macht Mitski aus […] Einsamkeit eine Stärke“ und gab der Platte viereinhalb von sechs möglichen Sternen.