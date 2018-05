„Mogli“-Trailer: Hier kommt das Dschungelbuch-Remake von Andy Serkis

Schlechtes Timing: Zwar klingt ein düsteres „Dschungelbuch“-Remake unter der Regie von Andy Serkis auf dem Papier ziemlich interessant, die Kinos werden die Zuschauer aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stürmen. Denn bereits 2016 hat Disney mit „The Jungle Book“ selbst die beliebte Geschichte neu aufgelegt und damit fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Wenn am 25. Oktober 2018 „Mogli“ von Andy Serkis startet, könnte das Publikum schlichtweg noch „satt“ von der Verfilmung aus dem Jahr 2016 sein.

Motion-Capturing als Trumpf

Serkis‘ Film wurde um einige Monate nach hinten verschoben, wahrscheinlich um mehr Abstand zum Remake von Jon Favreau für Disney herzustellen. Des Weiteren betont Serkis, der durch seine Motion-Capturing-Darstellung von Gollum in „Herr der Ringe“ berühmt wurde, dass seine Variante der klassischen Dschungel-Geschichte deutlich düsterer wird, als zuletzt bei Disney gesehen.

Auch interessant „The Jungle Book“: Wie Disney seine glorreiche Vergangenheit ausschlachtet Dazu verfolgt „Mogli“ einen anderen technischen Ansatz als der Konkurrent von 2016: Statt komplett am Computer entwickelten Tieren, die bei „The Jungle Book“ nahezu fotorealistisch aussahen, werde die meisten Tiere in „Mogli“ durch Motion-Capturing zum Leben erweckt. Immerhin ist Serkis auf diesem Gebiet Experte. Cate Blanchett, Christian Bale und Benedict Cumberbatch übertragen ihre Mimik und Gestik so weit es geht in den Computer und dann auf die Leinwand.

Wie das im finalen Film aussieht, kann man durch den ersten Trailer nun erahnen:

https://youtu.be/GpxCT36DxKg Video can’t be loaded: MOWGLI – Official 1st Trailer (https://youtu.be/GpxCT36DxKg)

Ein kleines Zusatzvideo zeigt den Entstehungsprozess des Films: