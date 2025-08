Nach Todesfall bei Oasis-Konzert in London: Vater des Fans meldet sich

Auch die Identität des Betroffenen ist nun bekannt.

Bei einem Konzert von Oasis am Samstag (2. August) in London ist ein Mann tödlich verunglückt. Er stürzte während des Auftritts der Band aus den oberen Rängen des Wembley-Stadions. Jetzt meldete sich der Vater des Fans zu Wort.

„Er war ein liebenswerter Kerl“

Bei dem betroffenen Fan handelt es sich um den 45-jährigen Lee Claydon, einen Landschaftsgärtner aus Bournemouth in England. Sein Vater Clive würdigte seinen Sohn in einem Gespräch mit „The Guardian“. Lee Claydon sei ein fleißiger Familienvater gewesen, der sein Kind liebte. „Er war ein liebenswerter Kerl, der gerne mit seiner Familie zusammen war … Er hatte alles, was man sich wünschen kann. Ich bin am Boden zerstört“, fügte er hinzu.

Die Familie des Verstorbenen hat außerdem eine Spendenkampagne auf der Plattform „GoFundMe“ gestartet, um in dieser schweren Zeit finanzielle Unterstützung zu erhalten. Die laufende Kampagne hat bislang 13.500 Pfund (ca. 15.505 Euro) von den angestrebten 20.000 Pfund (ca. 22.970 Euro) eingebracht.

Mutmaßungen über Sturzursache

Nach Bekanntwerden des Unfalls kamen im Internet zahlreiche Spekulationen über mögliche Ursachen des Sturzes auf. Die Mutmaßungen reichten von exzessivem Alkoholkonsum bis hin zu Drogenmissbrauch. Clive Claydon widersprach diesen Gerüchten deutlich und erklärte: „Er nimmt keine Drogen, vielleicht hatte er ein, zwei Bier – aber wer hatte das an dem Abend nicht? Die Leute haben schreckliche Dinge gesagt, aber es war einfach ein Unfall.“

Inzwischen wird die Ursache des Vorfalls beim Oasis-Konzert auch in Zusammenhang mit der Sicherheit im Wembley-Stadion gesehen. Fans, die das Konzert besuchten, berichteten gegenüber „The Guardian“, dass die Tribünen stellenweise „unsicher gewirkt“ hätten. Außerdem habe herumgeworfenes Bier zu rutschigen Böden geführt. Ein Sprecher des Stadions erklärte gegenüber „NME“ allerdings, dass das Wembley höchste Standards in puncto Gesundheit und Sicherheit erfülle. Diese entsprächen zudem den gesetzlichen Vorgaben für Zuschauer und Personal.

Oasis mit Statement zum Unfall in London

Auch die Gallagher-Brüder äußerten sich bereits zu dem Vorfall. In einer Stellungnahme der Band zum tragischen Tod des Fans in London hieß es: „Wir sind schockiert und traurig über den tragischen Tod eines Fans bei der Show gestern Abend“. Oasis fügte hinzu, dass sie „der Familie und den Freunden der betroffenen Person ihr aufrichtiges Beileid aussprechen“.