Tony McCarroll: Das war der Grund für seinen Rauswurf bei Oasis

Britpop’s coming home: So war es bei Oasis in Manchester

Der ehemalige Oasis-Schlagzeuger erzählt von seiner Vergangenheit mit der Band.

Tony McCarroll, ehemaliger Schlagzeuger und Gründungsmitglied von Oasis, hat in einem neuen Interview über die Umstände seines Rauswurfs aus der Band gesprochen. McCarroll war von 1991 bis 1995 Teil der Gruppe und wirkte unter anderem am Debütalbum DEFINITELY MAYBE sowie an den Singles „Whatever“ und „Some Might Say“ mit.

Lautstarker Streit als Auslöser

McCarroll berichtet von einem Vorfall in Paris, der seiner Meinung nach zum Bruch mit Noel Gallagher und letztlich zu seiner Entlassung führte. Während eines Aufenthalts in der französischen Hauptstadt habe er sich in seinem Hotelzimmer mit einer Frau gestritten, ohne zu wissen, dass Gallagher im Zimmer nebenan schlief, wie er in einem Gespräch mit „The Sun“ teilt.

Beim darauffolgenden Soundcheck habe Gallagher ihn vor versammelter Crew gewarnt: „Wenn du mich noch einmal wachhältst, bist du gefeuert.“ McCarroll reagierte mit Konfrontation: „Ich habe gesagt, dass er nie wieder so mit mir sprechen wird.“ Wenige Wochen später erhielt er seine Kündigung.

„Wahrscheinlich das Dümmste, was ich je in meinem Leben getan habe“

Im Rückblick zählt McCarroll diese Auseinandersetzung zu dem wahrscheinlichen Dümmsten, was er je in seinem Leben getan habe. Zwar sei der Umgangston in der Band oft von Drohungen geprägt gewesen, er habe jedoch nie mit ernsthaften Konsequenzen gerechnet. Seit seiner Entlassung habe er keinen Kontakt mehr zu Noel Gallagher. Eine Aussprache könne er sich aber vorstellen.

Tony McCarroll hatte Oasis später verklagt und in einem außergerichtlichen Vergleich eine Einmalzahlung in Höhe von 550.000 Pfund erhalten. Auf weitere Gewinnbeiteiligungen verzichtete er.

Friedensangebot von McCarroll an Noel Gallagher?

Trotz der Trennung verfolgt McCarroll die aktuellen Entwicklungen rund um Oasis. Er besuchte bereits ein Konzert der laufenden Reunion-Tour und bezeichnete den Auftritt als „fantastisch“.