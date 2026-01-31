Neue Alben, die im Februar 2026 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Februar 2026 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Februar 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im Februar 2026:

Emily Wittbrodt – WEARING WORDS (6. Februar 2026)

Hundreds – SIRENS (6. Februar 2026)

Morrissey – MAKE-UP IS A LIE (6. Februar 2026)

KMFDM – ENEMY (6. Februar 2026)

Mayhem – LITURGY OF DEATH (6. Februar 2026)

Daphni – BUTTERFLY (6. Februar 2026)

Nick Jonas – SUNDAY BEST (6. Februar 2026)

Mandy, Indiana – URGH (6. Februar 2026)

Carlos Giffoni – PENDULUM (6. Februar 2026)

Bat For Lashes – FUR AND GOLD (6. Februar 2026)

Puma Blue – CROAK DREAM (6. Februar 2026)

Aquakultre – 1783 (6. Februar 2026)

6euroneunzig – FOTZEN AN DIE MACHT EP (6. Februar 2026)

Yael Naim – SOLAIRE (6. Februar 2026)

Ratboys – SINGING‘ TO AN EMPTY CHAIR (6. Februar 2026)

Beverly Glenn-Copeland – LAUGHTER IN SUMMER (6. Februar 2026)

Dream Nails – YOU WISH (6. Februar 2026)

Ulrika Spacek – EXPO (6. Februar 2026)

Rosa Hoelger – FÜR IMMER GUMMISTIEFEL (6. Februar 2026)

Ásgeir – JULIA (13. Februar 2026)

Remember Sports – THE REFRIDGERATOR (13. Februar 2026)

Danny L Harle – CERULEAN (13. Februar 2026)

Kapa Tult – IMMER ALLES GLEICHZEITIG (13. Februar 2026)

Charli XCX – OST WUTHERING HEIGHTS (13. Februar 2026)

Jill Scott – TO WHOM THIS MAY CONCERN (13. Februar 2026)

Engin – SAG MIR ALMANYA (13. Februar 2026)

Momoko Gill – MOMOKO (13. Februar 2026)

Ão – MALANDRA (13. Februar 2026)

Hemlocke Springs – THE APPLE TREE UNDER THE SEA (13. Februar 2026)

The Notwist – NEWS FROM PLANET ZOMBIE (13. Februar 2026)

Mumford & Sons – PRIZEFIGHTER (13. Februar 2026)

Nils Keppel – SUPER SONIC YOUTH (13. Februar 2026)

Lucy Kruger & The Lost Boys – PALE BLOOM (13. Februar 2026)

Peaches – NO LUBE SO RUDE (20. Februar 2026)

Altin Gün – GARIP (20. Februar 2026)

Tori Amos – STRANGE LITTLE GIRLS EXPANDED (20. Februar 2026)

Romano – KÖRPER (20. Februar 2026)

Hen Ogledd – DISCOMCOMBULATED (20. Februar 2026)

Fjørt – BELLE ÉPOQUE (20. Februar 2026)

Stone – AUTONOMY (20. Februar 2026)

Moby – FUTURE QUIET (20. Februar 2026)

Die Regierung – IMMER UNBEKANNT (20. Februar 2026)

Clawfinger – BEFORE WE ALL DIE (20. Februar 2026)

Apparat – A HUM OF MAYBE (20. Februar 2026)

Los Sara Fontán – CONSUELO (20. Februar 2026)

Nathan Fake – EVAPORATOR (20. Februar 2026)

Zahn – PURPUR (20. Februar 2026)

Sports – SPORTS (20. Februar 2026)

Phew & Danielle De Picciotto – PAPER MASKS (20. Februar 2026)

Archive – GLASS MINDS (27. Februar 2026)

Bushido – BUSHIDO (27. Februar 2026)

Stephen O’Malley – SPHERES COLLAPSER (27. Februar 2026)

Mitski – NOTHING’S ABOUT TO HAPPEN TO ME (27. Februar 2026)

The Wave Pictures – GAINED / LOST (27. Februar 2026)

Cootie Catcher – SOMETHING WE ALL GOT (27. Februar 2026)

Buck Meek – THE MIRROR (27. Februar 2026)

Bruno Mars – THE ROMANTIC (27. Februar 2026)

Clueso – DEJA VU 1/2 (27. Februar 2026)

Lala Lala – HEAVEN 2 (27. Februar 2026)

Heavenly – HIGHWAY TO HEAVENLY (27. Februar 2026)

Iron & Wine – HEN’S TEETH 2 (27. Februar 2026)

Gorillaz – THE MOUNTAIN (27. Februar 2026)

Maria BC – MARATHON (27. Februar 2026)

Simo Cell & Abdullah Miniawy – DYING IS THE INTERNET (27. Februar 2026)

Bill Callahan – MY DAYS OF 58 (27. Februar 2026)

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

