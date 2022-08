Neue Greatest-Hits-Sammlung CURTAIN CALL 2 von Eminem ist da

Eminem hat am 5. August seine zweite Greatest-Hits-Kollektion CURTAIN CALL 2 veröffentlicht. Das Album ist sowohl als digitale Standard- und reguläre Vinyl-Version als auch als exklusive Vinyl- und MC-Edition erhältlich.

Als Kostprobe auf das neue Werk brachte Eminem bereits im Juni die Single-Auskopplung „From the D 2 the LBC“ mit Rapper Snoop Dogg heraus. Parallel zum Kinostart des Elvis-Biopics unter der Regie von Baz Luhrmann veröffentlichte er außerdem den Song „The King and I“, den er zusammen mit CeeLo Green produzierte. Auch Rap-Legende 50 Cent ist Teil der Zusammenarbeit. Er entwickelte zusammen mit Eminem die Single „Is This Love?“.

Eminems erste Sammelkollektion mit dem Titel CURTAIN CALL: THE HITS wurde bereits 2005 veröffentlicht. Im März 2021 brach das Album einen neuen Rekord in den US-Charts. Es ist das erste Hip-Hop-Album, das zehn Jahre in den Top-200 der Billboard-Albumcharts thronte.

Mit THE SLIM SHADY aus 1999 schaffte der Rapper seinen großen Durchbruch. Seitdem zählt er mit über 352 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Rappern weltweit. Schon im Jahr 2002 wurde er als „Fastest Selling Rap Artist“ ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen.

Seht hier das offizielle Musikvideo zur Leadsingle „From The D 2 The LBC“: