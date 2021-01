Neuer „The Walking Dead“-Teaser: Erste Einblicke in Bonus-Folgen

Das Warten auf neues Material von „The Walking Dead“ hat schon bald ein Ende. Ende Februar sollen nämlich sechs Bonus-Episoden der Erfolgsserie ausgestrahlt werden. Erste Einblicke gibt es aber bereits jetzt. So wurde heute ein erster Teaser und Bilder vom Seriendreh geteilt.

Nachdem Showrunner Angela Kang letzten Sommer bekannt gab, dass die 11. und finale Staffel der postapokalyptischen Serie aufgrund der Pandemie noch auf sich warten lasse, wurden stattdessen sechs Bonus-Episoden für die 10. Staffel angekündigt.

Der neue Teaser zeigt zwar kein Bildmaterial, gibt aber mithilfe von Voice-Over einiger Charaktere dennoch Aufschluss darüber, was in den neuen Folgen auf uns zukommt. So klingt es, als sei Daryl Dixon (Norman Reedus) eifrig auf der Jagd nach etwas noch Unbekanntem: „Ich werde nicht aufhören, bis ich es herausgefunden habe.“ Auch Negan (Jeffrey Dean Morgan) ist zurück und erklärt: „Ich bin nicht entkommen, falls du das denkst.“ Was genau das zu bedeuten hat, werden wir wahrscheinlich erst Ende Februar erfahren.

Seht hier den Teaser:

Zusätzlich veröffentlichte AMC außerdem erste Stills aus den neuen Folgen.

Seht Euch das neue Bildmaterial an:

Wir lernen die Charaktere wohl noch besser kennen

Mit den Bonus-Folgen verspricht Angela Kang mehr Einblicke in die unterschiedlichen Facetten der Charaktere der Serie. Die offizielle Synopsis für die Extra-Episoden lautet: „Unsere Überlebenden werden sich nach der Zerstörung, die die Whisperers hinterlassen haben, wieder versuchen, aufzurappeln. Die Jahre des Kampfes wiegen in voller Schwere als vergangene Traumata an die Oberfläche kommen und ihre verletzlicheren Seiten offenbaren.“

Und weiter: „Während sie den Zustand der Menschheit, den Zustand ihrer kollektiven Gemeinschaft und den Zustand ihres Verstandes hinterfragen, werden sie die innere Stärke finden, ihr Leben, ihre Freundschaften und ihre Gruppe intakt zu halten?“

Für den letzten Teil der zehnten Staffel holt die Show Gaststars wie Robert Patrick („Terminator 2: Judgment Day“, „Perry Mason“, „Scorpion“) als Mays und Hilarie Burton („One Tree Hill“, „White Collar“, „Friday Night In with the Morgans“) als Negans Frau Lucille vor die Linse. Auch Okea Eme-Akwari („Greenland“, „Cobra Kai“) wird als Elijah in der Serie zu sehen sein.

„The Walking Dead“ wird in den USA am 28. Februar auf FOX zurückkehren. Wann die Episoden auch in Deutschland verfügbar sein werden, ist aktuell unklar. Bisher liefen die Staffeln zuerst bei Sky und später auch auf anderen Plattformen.