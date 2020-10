Neues Ariana Grande Album: POSITIONS im Stream

Foto: Getty Images for MTV, Kevin Winter/MTV VMAs 2020. All rights reserved.

Am 14. Oktober 2020 teilte Popstar Ariana Grande einen Tweet, in dem sie schrieb: „Ich kann es kaum erwarten, euch diesen Monat noch mein Album zu präsentieren.“ Auf die überraschende Albumankündigung folgte die Veröffentlichung der Leadsingle „Positions“ am 23. Oktober 2020.

Und jetzt ist ihr neues Album POSITIONS draußen! Hier könnt ihr es im Stream hören:

Die Trackliste zu ihrem neuen Studioalbum hatte die Sängerin bereits vor einigen Tagen auf Instagram veröffentlicht. „Positions“ enthält 14 Stücke, drei davon mit Featuregästen. Neben der Rapperin Doja Cat, hat sich Ariana Grande auch The Weeknd und Ty Dolla $ign auf das Album geholt.

Passend zur aktuelle Lage in den USA zeigt sich Grande im Musikvideo zu „Position“ als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika in einem weiblichen, queeren und diversen Weißen Haus – ein deutlicher Angriff auf die Regierungsform von US-Präsident Donald Trump.

Während der Corona-Pandemie ist der Pop-Star nicht unproduktiv gewesen: So teilte Grande gemeinsam mit Justin Bieber die Lockdown-Hymne „Stuck With U“ im April dieses Jahres, deren Einnahmen der „First Responders Children’s Foundation“ zugute kamen, und sang mit Lady Gaga deren Single „Rain On Me“ ein.

Die neue Platte der Sängerin markiert ihr sechstes Studioalbum, zuletzt erschienen SWEETENER (2018) und THANK YOU, NEXT (2019).