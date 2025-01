No-Angels-Mitglied Sandy Mölling bisher vom Feuer in L.A. verschont

Möllings Familie soll vorerst in Sicherheit sein. Doch der Wind in den nächsten Tagen bereite ihr Sorgen.

Es sind die stärksten Flächenbrände seit Jahrzehnten. Neue Dimensionen selbst für die Katastrophen-gestählte Region Los Angeles. Die Flammen wüten nicht nur in den „Hills“. Starke Winde haben die Feuerwand bis hinunter in die Pazifik-Zone von Malibu getragen. Eine Gegend mit hoher A-Prominenz-Dichte und entsprechend noblen Anwesen. Mit Grusel dokumentieren US-Medien nun die Schicksalsschläge zahlreicher VIPs. Erbin Paris Hilton teilte etwa über Social Media mit, sie wäre „untröstlich“ darüber, dass ihr Beach House „live im Fernsehen niedergebrannt ist“. Nun meldet sich auch Sandy Mölling mit einem Status-Update zu ihrem Zuhause in Los Angeles. Anscheinend hat das No-Angels-Mitglied für den Moment Grund zum Aufatmen.

Vorerst in Sicherheit, aber Angst vor Wind

Auf Instagram berichtete die Sängerin noch kürzlich, dass die Flammen auch in Bell Canyon angekommen seien – knapp 15 Kilometer von ihrem Anwesen entfernt. So machte sich die 43-Jährige zusammen mit ihrem Partner, dem kanadischen Sänger Nasri Atweh, und ihren zwei Söhnen, Jayden und Noah, dafür bereit, jederzeit evakuiert werden zu müssen. „Wir sitzen hier nach wie vor auf gepackten Koffern“, hieß es von der Künstlerin- Doch nun die neue Info auf ihrem Insta-Kanal: „Uns geht’s gut. Das Feuer konnte zurückgedrängt werden, in den Berg, wo keine Häuser stehen.“

Die Familie sei derzeit wohl in Sicherheit. „Wir scheinen hier momentan sicher zu sein. Es fliegen natürlich unentwegt Hubschrauber und wenn es dunkel ist, sieht man den roten Schimmer – aber der hat tatsächlich abgenommen – ein gutes Zeichen.“

Die nächsten Tage bringen jedoch neue Sorge mit sich: „Der Trend für die nächsten Tage ist nicht so gut, was das Wetter angeht“, so Mölling in einem Video. Und weiter: „Es soll sehr windig werden und wir wissen von den letzten Tagen, dass dies das größte Problem war. Das war der Grund, warum sich das Feuer so ausbreiten konnte.“

Jetzt würde die Musikerin hoffen: „Ich hoffe, dass man das Feuer jetzt so gut wie möglich unter Kontrolle bringen kann, dass es nicht mehr in eine andere Richtung weht und noch mal richtig Lauf kriegt. Sonst fängt das alles von vorne an.“

Sandy Mölling via Instagram über den Zustand in Los Angeles:

Erschöpfung nach einer Woche Kampf gegen das Feuer

Wie viele andere Bewohner:innen von Los Angeles scheint Mölling durch die andauernde Angst und die Sorgen erschöpft. In dem Video von Sonntag, den 12. Januar, erzählte die gebürtige Wuppertalerin, sie habe in der vorherigen Nacht das erste Mal wieder richtig schlafen können.

Die meiste Zeit sei sie aber mit den Gedanken bei jenen Leuten, die durch die Flammen alles verloren hätten. „Jetzt heißt es Kraft schöpfen, um dann auch mit anpacken zu können. Schauen, wo wird was gebraucht, wo werden Hände benötigt, wo kann man was tun“, so Sandy Mölling. Letztlich feierte sie noch: „Es ist schon schön zu sehen, wie die Communities da zusammenkommen und einander helfen.“