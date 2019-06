Noel Gallagher: „Liam ist ein fetter Mann im Anorak“

In seiner aktuellen Kolumne für das Magazin „Wired“ fand Noel Gallagher erneut wenig schmeichelhafte Worte für seinen Bruder Liam.

Nachdem Oasis-Fans zuletzt immer wieder das Bedürfnis nach einer Reunion der Britpop-Band geäußert hatten, sah sich Noel anscheinend dazu genötigt, in unmissverständlichen Worten seinen Standpunkt zu dem Thema kundzutun. So schrieb er in seiner Kolumne: „Wenn die Leute alte Oasis-Songs hören wollen, sollen sie sich einfach den shortstragenden, fetten Mann im Anorak ansehen gehen, der spielt sie immer noch irgendwo.“ Noel selbst habe „absolut kein Interesse“ daran, wieder ein Teil von Oasis zu werden.

Liam scheint die Worte seines Bruders mit Humor zu nehmen. Als ihn ein Fan auf Twitter fragte, was er zu Noels bitterem Kommentar zu sagen habe, antwortete er (vermutlich ironisch): „Ich bin am Boden zerstört.“

Auf die aufmunternden Worte „chin up bud“ (im Deutschen „Kopf hoch, Kumpel“), mit denen ein Fan Liam zu trösten versuchte, korrigierte dieser ihn prompt mit der Ergänzung: „You mean chins“, und bewies so erneut, dass er sehr wohl über sich selbst lachen kann.

Liam hatte zuletzt Fan-Hoffnungen geschürt, als er in einem Tweet behauptete, seine erste Amtshandlung als Premierminister wäre es, Oasis wieder zusammenzubringen.

Dass Noel dieses Bedürfnis definitiv nicht zu teilen scheint, betonte er in seiner Kolumne ein weiteres Mal mit den Worten: „Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass Oasis Teil der Vergangenheit sind und dort bleiben werden. Es gibt in England einige Leute, die das nicht akzeptieren wollen.“

Erst kürzlich erschien BLACK STAR DANCING, die neue EP Noels aktueller Band The High Flying Birds. Liams Solo-Album WHY ME? WHY NOT soll ab dem 20. September in den Regalen und Streamingportalen stehen.