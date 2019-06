Liam Gallagher äußert sich erstmals ausführlich zu Misshandlungsvorwürfen

Liam Gallagher bei der Weltpremiere von „Liam Gallagher: As It Was“ am 6. Juni 2019 in London

Liam Gallagher hat sich erstmals ausführlich zu den Vorwürfen geäußert, er sei 2018 im Zuge einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin Debbie Gwyther gegenüber dieser handgreiflich geworden.

Das damals von „The Sun“ veröffentlichte Video zeigte das Paar beim Durchqueren eines Korridors und endete damit, dass Gallagher seiner Freundin an die Kehle griff, woraufhin diese sich zurückzog. Der Vorfall soll sich in einem Londoner Nachtclub abgespielt haben und wurde bereits kurz nach Bekanntwerden sowohl von Gallagher als auch Gwyther dementiert.

Nun äußerte sich der Sänger in einem Interview mit „The Sunday Times“ erneut zu der umstrittenen Auseinandersetzung. Demnach habe es sich dabei um eine Meinungsverschiedenheit gehandelt, die von den Medien unverhältnismäßig aufgeblasen worden sei.

Nichtsdestotrotz habe er sich bereits am nächsten Tag sowohl bei Debbie selbst, als auch bei ihren Eltern und den gemeinsamen Kindern für sein auf Video festgehaltenes Verhalten entschuldigt: „Nicht weil es irgendwie bösartig gewesen wäre, sondern weil es überall in der Presse war.“

Auf die Frage, was sich an diesem Abend tatsächlich zugetragen habe, antwortete Gallagher: „Nichts ist passiert. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, Alkohol war involviert, das Ganze wurde einfach total aufgebauscht und war am nächsten Tag schon wieder erledigt.“ Nach all den Jahren in der Öffentlichkeit habe sich der Musiker an solch ein Verhalten der Presse inzwischen gewöhnt. Wichtig sei allein, dass seine Familie die Wahrheit kenne.

Erst kürzlich gab der ehemalige Oasis-Sänger bekannt, sein zweites Soloalbum WHY ME? WHY NOT werde am 20. September erscheinen. Bereits vor der offiziellen Ankündigung des Albums hatte Gallagher die Vorab-Single „Shockwave“ bei einem Konzert in London vorgestellt. Inzwischen gibt es auch ein Video zu dem neuen Song.

Doch damit nicht genug: Seit dem 7. Juni können sich britische Fans die Dokumentation über das Leben des Musikers „Liam Gallagher: As It Was“ im Kino ansehen. Einen deutschen Starttermin gibt es bislang nicht.