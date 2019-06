Liam Gallagher kündigt neues Solo-Album ‚WHY ME? WHY NOT‘ an

Liam Gallagher, hier am 2. März 2018 live in Paris

Liam Gallagher hat offiziell sein neues, zweites Studioalbum angekündigt. Wie bereits gemunkelt und sogar von Gallagher selbst getwittert wurde, wird die Platte den Titel WHY ME? WHY NOT tragen. Fans des Ex-Oasis-Sängers werden sich jedoch noch den Sommer über gedulden müssen: Erscheinungsdatum ist der 20. September.

WHY ME? WHY NOT wurde von Liam Gallagher gemeinsam mit den beiden Produzenten seines ersten Solo-Albums AS YOU WERE, Andrew Wyatt und Greg Kurstin, geschrieben und in Los Angeles und London eingespielt.

Gallagher selbst sagt über das Album folgendes:

„Auf dem vergangenen Album habe ich einige Songs vollkommen selbstständig geschrieben, auf diesem hier sind alle Lieder co-writes. Der Grund hierfür ist, dass ich wollte, dass sie noch besser werden als die auf AS YOU WERE. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Ich bin ein okayer Songwriter, aber ein großartiger Sänger und Frontmann. Ich möchte, dass das zweite Album ein Aufstieg ist, denn die schwierigste Sache ist es, etwas ähnliches zu machen, nur eben besser. Und genau das haben wir gemacht.“

Bereits vor der offiziellen Ankündigung des Albums hatte Liam Gallagher die Vorab-Single „Shockwave“ bei einem Konzert in London vorgestellt. Der traditionelle Liam-G-Rocker hat pünktlich zur Album-Ankündigung auch ein ansehnliches Musikvideo bekommen, das Ihr Euch hier ansehen könnt: