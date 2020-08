Thees Uhlmann: „Ey wenn die das können, dann schaffe ich das auch. Vielleicht nur zu zwei Prozent, aber dann sind es immerhin zwei Prozent. Das war die Arroganz der Gosse. Diese Gallaghers kriegen das hin, dann kann Thees Uhlmann aus Hemmoor das auch versuchen. Mit diesem Verve, dieser Bedingungslosigkeit: ‚Schau uns an, wir kommen aus Manchester, aus einem Kaff, und wir sind jetzt Oasis. Und ich so: ‚Ich bin Thees, komme aus Hemmoor und wir sind jetzt Tomte.‘ Dafür ist DEFINITELY MAYBE der bestmögliche Soundtrack. Aber (WHAT’S THE STORY?) MORNING GLORY ist die Platte, die man sich noch immer ganz toll anhören kann, der man anmerkt, was da in Noel Gallagher alles drin steckt.“

Stephan Rehm Rozanes: „Das war ein bisschen so wie damals die APPETITE FOR DESTRUCTION und dann kam USE YOUR ILLUSION. ‚Champagne Supernova‘ zum Beispiel wäre auf dem Debüt noch nicht denkbar gewesen. Deren ‚November Rain‘, sozusagen.“

Oasis sprengen alle Grenzen, bis heute. Außer den Royals bestimmte in den mittleren 90ern keine Familie die britischen Schlagzeilen so sehr wie die Gebrüder Gallagher. All die Skandale, die Rekorde und die Anekdoten hätten wir nie in eine Ausgabe über Britpop packen können. Also: Spezialfolge. Allein schon, weil wir einen der besten Storyteller im deutschen Pop als Gast gewinnen konnten: den Gründer der Oasis-Ultras Thees Uhlmann. Das alles braucht Platz. Macht euch also gefasst auf zwei Stunden hemmungsloses Abnerden, markige Statements und vor allem: viel Leidenschaft und Liebe für diese Band. Holt euch Gin & Tonic, wir fühlen uns supersonic!

„NEVER FORGET – DER 90ER-PODCAST“, FOLGE 7: „BRITPOP, TEIL 1: OASIS FEAT. THEES UHLMANN“ HIER IM STREAM HÖREN

THEES UHLMANNS 10 BIS 11 OASIS-LIEBLINGSLIEDER – PLAYLIST ZU FOLGE 7:

Über Thees Uhlmann:

Oasis-Ultra Thees Uhlmann wurde am 16. April 1974 in Hemmoor geboren. Seine Band Tomte gründete er Anfang der 90er, das Debüt DU WEISST, WAS ICH MEINE (in Anlehnung an Oasis‘ „D’You Know What I Mean?“) erschien 1998. 2000 folgte EINE SONNIGE NACHT, 2003 der Durchbruch mit dem in Deutschland eine ganze Indie-Generation prägenden HINTER ALL DIESEN FENSTERN und dem eigenen Hamburger Label Grand Hotel Van Cleef, gegründet mit Reimer Bustorff und Marcus Wiebusch von Kettcar. Mit BUCHSTABEN ÜBER DER STADT und HEUREKA erschienen zwei weitere Alben. Thees Uhlmann hat bisher drei Soloalben veröffentlicht, das aktuelle JUNKIES UND SCIENTOLOGEN erschien 2019. 1999 schrieb Uhlmann die Tocotronic-Tagebücher „Wir könnten Freunde werden“, 2015 erschien sein erster Roman SOPHIA, DER TOD UND ICH, 2019 schrieb Uhlmann in der selben KiWi-Reihe über Die Toten Hosen, in der Anja Rützel aus unserer Boygroupfolge über Take That schrieb.

