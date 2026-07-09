„Palmen aus Plastik“-Tour: 125.000 Tickets in Stunden verkauft – Zusatztermine?

Ob es noch weitere Konzerttermine von Bonez MC & RAF Camora geben wird, soll derzeit gecheckt werden.

Bonez MC und RAF Camora gehen 2026 wieder gemeinsam auf Tour. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum ihres gemeinsamen Albums „Palmen aus Plastik“. Der Vorverkauf zeigt: Das Interesse an der Rückkehr des Duos ist enorm.

Nach Angaben der Veranstalter Kingstar und IBB Booking sowie des RAF-Camora-Managements RBK wurden für die Deutschlandtermine innerhalb weniger Stunden 125.000 Tickets verkauft. Bereits in den ersten 15 Minuten waren rund 60 Prozent des verfügbaren Kontingents vergriffen. Mehrere Ticketanbieter waren zeitweise überlastet.

Zehn Jahre nach dem ersten Album

„Palmen aus Plastik“ erschien 2016 und erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts. Die LP wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet und entwickelte sich zu einem Referenzpunkt für den Sound, mit dem RAF Camora und Bonez MC Dancehall-, Afrotrap- und Deutschrap-Einflüsse in den Mainstream brachten. 2018 und 2022 folgten zwei weitere Teile der Reihe, die ebenfalls an die Chartspitze gelangten.

Die Jubiläumstour war zuletzt beim splash! angekündigt worden. Im Dezember 2026 stehen zehn Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan.

RAF Camora spricht von „Hype unseres Lebens“

RAF Camora kommentierte den schnellen Ticketverkauf mit den Worten: „Unfassbar! Vor zehn Jahren begann mit „Palmen aus Plastik“ der Hype unseres Lebens. Dass wir zehn Jahre später noch größere Hallen und Arenen spielen – und diese innerhalb weniger Minuten ausverkaufen –, hätten wir uns niemals vorstellen können. Danke an alle! Wir können es kaum erwarten.“

Weitere Tour-Daten?

Weiterhin ließ er auf Instagram verlauten, dass das Netz explodiere und viele Fans nach Zusatzshows fragen würden. Sein Team prüfe bereits Möglichkeiten. Ob weitere Termine folgen, ist derzeit offen.