Cillian Murphy zur Oscar-Nominierung: „Ich fühle mich sehr privilegiert“

Der „Oppenheimer“-Darsteller kann sich über seine allererste Nominierung freuen.

Am 11. März findet zum 96. Mal die Verleihung der Academy Awards statt. Dieses Jahr auch mit dabei: Cillian Murphy, der für die Rolle in Christopher Nolans „Oppenheimer“ seine erste Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller erhalten hat. Wie er davon erfuhr, und was seine Gedanken zu der Ehrung sind, hat er in einem Interview erklärt.

„Ich kann es genießen“

Wirklich auf die Situation vorbereitet schien der Schauspieler nicht zu sein, als er von der Sache erfuhr. Murphy war bei seinen Eltern zu Besuch und trank Tee, als er die freudige Nachricht erhielt. In einem Gespräch mit „Deadline“ zeigt sich Murphy sichtlich gerührt und erklärt: „Ich fühle mich sehr privilegiert und habe großes Glück, in einem Film mitzuspielen, der bei den Leuten so gut ankommt, wie er es bei den Kritiker:innen und auf dem Markt getan hat. In einem Film mitzuspielen, den die Leute drei, vier und fünf Mal gesehen haben, und sie kommen auf dich zu und sagen dir das …“

Es mal bis zu einer Oscar-Nominierung zu schaffen, hatte der „Peaky Blinders“-Darsteller gar nicht unbedingt als Ziel vor Augen. Umso besser, kann er der 48-Jährige den Wert der Ehre schätzen, die ihm zuteil wird. „Ich glaube nicht, dass man es geglaubt oder als Möglichkeit gesehen hätte oder so etwas; ich wollte einfach nur Theater machen und gutes Theater machen, und dann macht man eine kleine Rolle in einem Kurzfilm und dann eine kleine Rolle in einem Film – wir haben über diesen wirklich schrittweisen Prozess gesprochen, und ich glaube, deshalb kann ich damit umgehen und es genießen“, offenbart er.

Trailer zu „Oppenheimer“:

„Wir brauchen jetzt Positivität in der Welt“

Über die Jahre seiner Karriere ist ihm ebenso umso mehr bewusst geworden, welche Bedeutung eine derartige Nominierung für ihn hat: „Ich bin 48 Jahre alt und habe viel gesehen und mache das jetzt seit 28 Jahren, also kann ich verstehen, wie wichtig es für mich ist und wie bedeutsam es für mich und andere Leute ist … Es ist eine lange Zeit in diesem Geschäft. Ich glaube, als ich jung war, hätte ich so etwas nicht für möglich gehalten.“

Grundsätzlich sieht Cillian Murphy aber alles eher entspannt. Ob es nun das Rennen um einen Academy Award oder die Rolle in einem Film ist: „Ich habe das große Glück, in Räumen voller Künstler zu sitzen, die ich wirklich bewundere, und Zeit mit ihnen zu verbringen und darüber zu sprechen. Es ist ein bisschen wie ein Zirkus, aber er ist da, weil die Leute den Film lieben und ihnen die Arbeit und das Kino am Herzen liegt. Ich muss sagen, dass ich es wirklich genieße … Es ist einfach ein schöner und sicherer Ort, an dem man sich wohl fühlt.“

Abschließend fügt er hinzu: „Ich denke, man muss sein Herz ein wenig öffnen und sich einfach darauf einlassen; es ist alles positiv und das ist eine gute Sache, ich denke, wir brauchen jetzt Positivität in der Welt.“