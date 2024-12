Pierce The Veil gehen auf Tour – Deutschland-Termine sind dabei

Pierce The Veil spielen während ihrer „I Can’t Hear You“-Tour in Düsseldorf und München. Mehr Infos hier.

Emo-Kids aufgepasst: Pierce The Veil kommen 2025 nach Deutschland.

Pierce The Veil spielen neun Shows in Europa

Die kalifornische Post-Hardcore-Truppe unternimmt im kommenden Jahr eine große Welttournee unter dem Titel „I Can’t Hear You“. Zwar beginnen die Konzerte in Nordamerika, doch auch in Europa werden Vic Fuentes und Co. aufspielen. Zwei der neun Gigs auf europäischem Boden finden in Deutschland statt: Am 2. Oktober spielen Pierce The Veil in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle, am Tag darauf in München im Zenith.

Außerdem ist die Band im Oktober noch in Antwerpen sowie Ende September bereits in Dublin, London, Manchester, Glasgow, Birmingham und Amsterdam zu sehen.

Als Vorband hierzulande verpflichteten Pierce The Veil die Bands Cavetown, Hot Mulligan und Crawlers. Zuletzt spielte die Band hierzulande im April – damals in Hamburg und Köln.

Würdigung des ganzen Werks

Die Truppe kündigte an, Songs von allen fünf Alben spielen zu wollen. Zuletzt erschien 2023 THE JAWS OF LIFE. „18 Jahre in Arbeit: Wir haben dieses Monument gemeinsam gebaut“, schrieben Pierce The Veil zur Ankündigung. „Diese Shows werden die Pfade unserer Wurzeln nachzeichnen, die sich über fünf Alben erstrecken. Macht euch bereit, lauter zu fingen, als wir es je zuvor getan haben. In der Dunkelheit ist unsere Unsichtbarkeit eine Waffe. Unsere einzige Botschaft an die Welt da draußen: Wir können euch nicht hören.“ Der Vorverkauf läuft bereits über die Seite der Band, der allgemeine Verkaufsstart beginnt am 6. Dezember um zehn Uhr.

Insgesamt spielen Pierce The Veil auf ihrer „I Can’t Hear You“-Tour 47 Konzerte. Mit 29 Terminen in den USA spielt sich der größte Teil der Tournee in der Heimat der Band ab, wo sie zwischen Mitte Mai und Ende Juni auch zuerst Halt macht. Nach den Terminen in Deutschland, Irland, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien geht es von Ende November bis Mitte Dezember nach Mittel- und Südamerika.