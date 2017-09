Portugal.The Man covern Oasis mit „Don’t Look Back In Anger“

Nicht, dass „Dont’ Look Back In Anger“ nicht sowieso schon ein Klassiker gewesen wäre. Vor ein paar Monaten erfuhr der Hit von Oasis aus dem Jahr 1995 trotzdem ein ganz besonderes Maß an Aufmerksamkeit: Nach dem Terroranschlag bei einem Konzert von Ariana Grande in Manchester wurde „Don’t Look Back In Anger“ zur Hymne gegen den Terror. Die Menschen sangen es auf den Straßen, Bands coverten es, Noel Gallagher spielte es mit U2, Chris Martin gab es gemeinsam mit Ariana Grande zum Besten Okaysten. Noel Gallagher ist auch der Songwriter und spendete leise alle neu verdienten Tantiemen den Familien der Anschlagsopfer, während Bruder Liam laut pöbelte.

Nun haben sich auch Portugal.The Man „Don’t Look Back In Anger“ angenommen und den Oasis-Klassiker in einer „Live Stripped Down Version“ gespielt. Seht hier das Video dazu:

Portugal.The Man haben im Juni dieses Jahres ihr achtes Album WOODSTOCK veröffentlicht.

Hört hier das Original von Oasis und schwelgt in Erinnerungen: