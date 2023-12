Ozzy Osbourne möchte nicht als Metal-Musiker bezeichnet werden

Auch, wenn Ozzy Osbourne Heavy Metal prägte wie wenige andere: Er selbst mag diese Schublade nicht.

Ozzy Osbourne wird oft als „Godfather of Heavy Metal“ bezeichnet. Umso überraschender kommt es da, dass er diese Einordnung eigentlich gar nicht so gut findet – das erklärte der ehemalige Black-Sabbath-Frontman kürzlich in einem Interview mit „Spin.com“.

„Ich habe mich nie wohlgefühlt mit diesem Titel, den man mir gegeben hat – ‚Metal‘. Denn Ozzy Osbourne spielt heavy, aber die Bands, die [als Metal] gelten, sind wirklich heavy, und wir werden alle in dieselbe Kategorie gesteckt“, so der 75-Jährige.

Ozzy Osbourne: Rockmusik, nicht Metal!

Osbourne weiter: „Wenn man in eine bestimmte Schublade gesteckt wird, kann es sehr schwierig sein, etwas Leichteres zu machen oder einen akustischen Track oder was auch immer man machen will. Früher war es immer nur Rockmusik. Es ist immer noch einfach Rockmusik“.

Im selben Interview sprach der Sänger auch über den Erfolg seines letzten Albums, „Patient Number 9“ aus dem Jahr 2022, für das er mit zwei Grammy Awards ausgezeichnet wurde. „Ich habe eine der erstaunlichsten Karrieren hinter mir, die ein Künstler überhaupt haben kann. Ich meine, ich habe 1968 angefangen und seitdem daran gearbeitet. Es war einfach fantastisch. Ich bekomme Preise zuhauf, aber ich weiß nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Ich bin nicht sehr gut darin, Auszeichnungen entgegenzunehmen. Ich habe nicht damit angefangen [Preise zu bekommen]. Ich glaube, ich war dieses Jahr für vier oder fünf [Grammys] nominiert und habe zwei gewonnen. Am Ende des Tages ist das eine nette Kleinigkeit, nehme ich an. Es ist etwas, das ich meinen Kindern hinterlassen kann“, erzählt Osbourne.