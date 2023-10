Donald Trump wünscht Taylor Swift und Travis Kelce „nur das Beste“

Auch der ehemalige US-Präsident hat etwas über die Dating-Gerüchte zu sagen.

Taylor Swift und Travis Kelce heizen derzeit die Gerüchteküche an. Nachdem die Sängerin ein Spiel des American-Football-Stars besuchte und mit ihm das Stadion verließ, sind sich Fans sicher: die zwei Berühmtheiten sind ein Paar. Während die Social-Media-Nutzer:innen von nichts anderem sprechen, muss sich nun auch Donald Trump in die Diskussion einklinken.

Gegenüber dem „Daily Caller“ äußert sich der ehemalige US-amerikanische Präsident allerdings ungewohnt neutral zu dem Thema. „Ich wünsche den beiden nur das Beste. Ich hoffe, sie genießen ihr Leben, vielleicht zusammen, vielleicht nicht – wahrscheinlich nicht“, meint Trump am 29. September im Gespräch.

Die vermeintliche Romanze begann im Juli, als Travis Kelce das „The Eras Tour“-Konzert in Kansas City besuchte. Der Sportler versuchte Taylor Swift ein Freundschaftsarmband – eine Fan-Tradition auf Swifts Konzerten – mit seiner Telefonnummer darauf zu überreichen, was ihm allerdings nicht gelang. Dennoch nahm die „Cruel Summer“-Sängerin seine Einladung zu einem Spiel der Kansas City Chiefs an. Die Musikerin feuerte Kelce während des Matchs aus der VIP-Lounge an und verließ das Stadion an der Seite des American-Football-Spielers in seinem Cabrio.

Danach erzählte Travis Kelce in seinem Podcast „New Heights with Jason and Travis Kelce“ von dem Ereignis. „Ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen. Ein großes Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass“, meint der Football-Star zu seinem Bruder und Co-Moderator Jason Kelce. „Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte – die Freunde und die Familie. Sie sah fantastisch aus und jeder sprach großartig über sie“, schwärmt er über die Sängerin.

Und auch am Sonntag (1. Oktober) besuchte Swift das Spiel ihres angeblichen Dating-Partners gegen die New York Jets – und das nicht alleine. Zusammen mit dem Schauspieler:innen-Ehepaar Blake Lively und Ryan Reynolds, der „Game of Thrones“-Darstellerin Sophie Turner und Sängerin Sabrina Carpenter feuerte Swift den Profi-Sportler im MetLife Stadium an. Außerdem soll die Sängerin Arm in Arm mit seiner Mutter Donna Kelce gesehen worden sein. Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte allerdings nicht.