Jodi Blue Heron

Queer Country scheint ein Ding zu sein. Klar, mit Dolly Parton oder auch der sechsfach Grammy-dekorierten Kacey Musgraves gibt es

Queer-Ikonen des Country. Aber nun sind die Queers selbst dran: Der Glam-Country-Sänger Orville Peck hinter seiner mysteriösen

Maske hat sogar schon duettiert mit Shania Twain. That does impress me much. Und der schwule Lil Nas X, 22, hatte 2019 mit seiner Country-HipHop-Mixtur „Old Town Road“ den größten Charts-Erfolg der USA jemals: 19 Wochen auf der Nummer eins. Ja, das ist schon eine exquisite Gemengelage, in die sich Jodi, sexuell nicht-binär und zudem Ex-Mitglied der Indie-Rocker Pinegrove, da begibt, mit der ausdrücklichen Ansage, Queer Country zu spielen. Was geht?

BLUE HERON bei Amazon.de kaufen

Klanglich ist der Queer Country von Jodi relativ konventionell, wenn auch highclass: verblüffend dicht an Bonnie „Prince“ Billy und damit im Grunde auch an Johnny Cash, wenn auch eine Oktave höher. Ergo: verdammt gutes Songwriting. Schon der Opener „Power“ (Macht als zentrale Frage, klaro) erzählt von einem Gegenüber, das einen Witz reißt und dabei nicht recht checkt, wie verletzend der ist.

In „Get Back“ erinnert sich Jodi an „big plans just to find yourself camped in a parking lot”. Wohlgemerkt Camp, mit dem sich niemand besser auskennt als die große bisexuelle Intellektuelle Susan Sontag. Jedenfalls hatte Jodi davon geträumt, mit einem neuen Mann zu schwimmen, doch der Traum wird unterbrochen durch Cops, die an die Fensterscheibe klopfen. Menno! Für „Water“ leiht Jodi ein paar Akkordwechsel aus Elton Johns „Your Song“, richtig so! Spannende Debüt-LP.

Die Kanadierin gibt mit ihrem Synthie-R’n’B eine Berliner Antwort auf FKA Twigs.

Will Oldham denkt über sich als Songwriter nach und muss feststellen: Ist gar nicht so lustig, wenn man es ernst...

Nicht kleckern, sondern klotzen: Der Country-Rocker veröffentlicht ein Triple-Album.

Paula Irmschler über Dolly Parton, Daft Punk, Five Souls, die Power der K-Pop-Fans und die Billie-Eilish-Doku.

Die Musikerin gab außerdem preis, dass sie eine weitere Sammlung voll mit Folk-Songs in petto habe.

„In der Zeit als „Old Town Road“ alles auseinandergenommen hat, als ich viral ging, fand ich mich wieder in einem Hotelzimmer darüber nachdenkend, einfach alles zu beenden. Aber ich hab es nicht getan.“