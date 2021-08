Megaloh 21

Argonautiks im Interview: „Wir sind so ein 'Lieb es oder hass es'-Ding“

Die Argonautiks gibt es schon eine ganze Weile, aber seit 2017 machen sie keine halben Sachen mehr. Entsprechend ihrer Einflüsse aus dem Berliner Battle-Rap, geht es bei ihnen inhaltlich sehr direkt zu. An der Oberfläche bleiben Paul Uschta und Timmy Tales dabei nicht, sondern servieren auch authentische Beobachtungen aus dem Leben am Stadtrand mit leichten misanthropischen Untertönen. Als Kontrast hierzu, sitzen sie in Musikvideos zusammen in der Badewanne. Bald erscheint ihr neues Album PAROLI POP. Ein Gespräch über spezifische Pop-Aversionen, ihre HipHop-Sozialisierung in Teltow Stadt und ihr ganz eigenes Kunstverständnis.