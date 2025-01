Blick auf die britische Indie-Szene, kurz bevor die Britpop-Bewegung für die ganz dicken Verträge sorgte.

1992 war das Jahr, in dem sich im britischen Underground die Türen öffneten. Wer eine Gitarre halten konnte und nicht bei drei im Pub um die Ecke war, sah sich plötzlich in einem Studio wieder: Demo aufnehmen, dann ein, zwei Singles, den Hype genießen – und hoffen, dass nach Veröffentlichung des ersten Albums davon noch was übrigbleibt. Was selten genug der Fall war. Ein Wiederhören mit den Bands, die dieses Jahr mitprägten, ist schon deshalb interessant, weil die gehypten Gruppen der frühen Britpopstunde überhaupt keine Britpopper waren.

1992 war das Jahr, in dem sich im britischen Underground die Türen öffneten

The Auteurs zum Beispiel, deren Sänger und Songwriter Luke Haines sich selbst am meisten darüber wunderte, dass die mühsam gestalteten Demotapes nicht, wie sonst, zurückgeschickt wurden („Porto zahlt Empfänger“), sondern man die Single „Showgirl“ aufnehmen durfte, die dann sogar in die Charts kam. Bis in die Top Ten führte der Weg der Shoegazer Ride, mit ihrem langen Brett „Leave Them All Behind“, eingeklemmt zwischen Kylie Minogue und Simply Red.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von solchen Platzierungen waren die Oxford-Kollegen Radiohead noch weit entfernt, die veröffentlichten 1992 ihre erste EP – mit „Prove Yourself“ als bestem Stück, das mit seiner Lautleise-Dynamik und dem von Grunge beeinflussten Chorus sehr amerikanisch klang. Neben diesen (heute) großen Namen bietet das Set mit 61 Tracks auf drei CDs allerhand vom Seitenrand, zum Beispiel die heimlichen Hits „Stars“ von Poppy Factory und „I Call Your Name“ von Medalark Eleven, psychedelische Abenteurer wie Moonshake mit „Secondhand Clothes“ sowie die wunderbare Indie-Pop-Queen Amelia Fletchter, die diese Compilation mit der Frage beschließt: „Can You Keep A Secret?“.

Welche Alben im Januar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.