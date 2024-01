Michael-Jackson-Biopic: Colman Domingo übernimmt Rolle des Joe Jackson

„Er arbeitet hart daran, seine Figuren zu verkörpern“, erklärt Regisseur Antoine Fuqua.

Nachdem Mitte Januar bekannt wurde, dass der Nachwuchsschauspieler Juliano Krue Valdi den jungen Michael Jackson darstellen wird, steht nun auch die Besetzung des Familienpatriarchen Joe Jackson fest. Diese Rolle wird von Colman Domingo übernommen, der aktuell auf der Oscar-Nominierungsliste für seine Leistung in „Rustin“ steht.

Das Glück, einen „reichhaltigen, komplexen und fehlerhaften Charakter zu porträtieren“

„Michael“ wird voraussichtlich am 18. April 2025 in die Kinos kommen und das Leben des Michael Jackson und die Erfolgsgeschichte der Jackson 5 darstellen. Neben Valdi und Jaafar Jackson, dem Neffen des „King of Pop“, wurde auch Domingo von Lionsgate für den Cast bestätigt. In seiner Rolle als Joe Jackson wird er den Vater des „Thriller“-Sängers und seiner neun Geschwister, und damit auch den Architekten der Jackson 5, verkörpern.

Colman Domingo selbst gibt in einer Erklärung bekannt: „Ich habe nicht nur das Glück, mit Joe Jackson einen reichhaltigen, komplexen und fehlerhaften Charakter zu porträtieren, sondern auch Jaafars unglaubliche Verwandlung aus der ersten Reihe mitzuerleben. Nachdem ich ihn bei den Proben gesehen hatte, war ich hin und weg. Die Art und Weise, wie Jaafar seinen verstorbenen Onkel verkörpert, hat etwas Göttliches an sich. Sein Talent und seine Verkörperung von Michaels Wesen sind einfach auf einer anderen Ebene.“

Auf seinem Instagram-Account teilt der 54-Jährige einen „Deadline“-Beitrag, der ihn als Mitglied des „Michael“-Casts bekanntgibt, und schreibt dazu: „Nächster Punkt. Ich bin begeistert. Jaafar ist eine Offenbarung.“

Colman Domingos Instagram-Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Regisseur des Biopics, Antoine Fuqua, scheint ebenfalls glücklich mit der Besetzung zu sein: „Colman hat eine unglaubliche Bandbreite – er arbeitet hart daran, seine Figuren zu verkörpern und ihr wahres Wesen und ihre Motivation zu verstehen. Ich bin dankbar, dass ich mit einem Schauspieler arbeiten kann, der mit so viel Leidenschaft die vielen Seiten von Joe Jackson darstellen kann: Ehemann, Vater und Manager.“