Rupert Grint: Darum kritisierte er JK Rowling für ihre transphoben Äußerungen

2020 war das Jahr, in dem kein Fehltritt unbemerkt blieb: Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Menschen weltweit nicht nur die politischen Ereignisse, sondern auch die Äußerungen der Stars. Besonders im Mittelpunkt stand JK Rowling mit ihren Äußerungen gegen Trans-Personen. Damit sorgte die Autorin nicht nur für einen riesigen Shitstorm im Internet, sondern erntete auch Backlash von „Harry Potter“-Stars. Schauspieler Rupert Grint erklärt nun, warum er sich gegen JK Rowlings transphobe Kommentare aussprach: „Es ist wichtig, für das einzustehen, woran man glaubt.“

Grint gehörte neben seinen Co-Stars Daniel Radcliffe und Emma Watson zu denjenigen, die Rowling öffentlich für ihre transphoben Äußerungen kritisierten. Als Antwort auf JK Rowlings 3.000 Wörter langen Essay mit dem Titel „JK Rowling Writes about Her Reasons for Speaking Out on Sex and Gender Issues“ schrieb Grint damals: „Trans-Frauen sind Frauen. Trans-Männer sind Männer.“ Der Schauspieler weiter: „Jeder sollte das Recht haben, ein mit Liebe gefülltes, urteilsfreies Leben zu führen.“

Zuvor mockierte sich die „Harry Potter“-Autorin über einen Artikel mit der Phrase „Menschen, die menstruieren“ in der Überschrift und implizierte damit, dass man nur als Frau eingestuft werden kann, wenn man menstruiert. Diese Äußerungen waren nicht nur ausgrenzend gegenüber Transgender-Männern und -Frauen, sondern auch gegenüber Cisgender-Frauen, die nicht mehr menstruieren.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020