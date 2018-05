Ryan Adams und Florence + the Machine singen im Finale von „The Voice“

Das Saisonfinale der 14. Staffel der US-Version von „The Voice“ beherbergte zwei besondere Gäste: Sowohl Ryan Adams als auch Florence Welch traten auf – selbstverständlich außer Konkurrenz.

Ryan Adams spielte „To Be Without You“ mit dem Finalist Britton Buchanan. „To Be Without You“ ist 2017 auf Adams‘ aktuellem Album PRISONER erschienen.

https://www.youtube.com/watch?v=44-cFrYiBYc Video can’t be loaded: The Voice 2018 Britton Buchanan and Ryan Adams – Finale: „To Be Without You“ (https://www.youtube.com/watch?v=44-cFrYiBYc)

Florence + The Machine performten „Hunger“, die neue Single aus ihrem kommenden Album HIGH AS HOPE.

https://youtu.be/rCFDloy2woY Video can’t be loaded: Florence + the Machine: „Hunger“ – The Voice 2018 (https://youtu.be/rCFDloy2woY)

Das vierte Studioalbum von Florence + The Machine, HIGH AS HOPE, erscheint am 29. Juni. In einem ersten Interview zur neuen Platte mit BBC-Radio-1-Moderatorin Annie Mac sprach Florence Welch davon, dass sie für die Arbeit am neuen Album auf Alkohol verzichtet habe, um fokussierter zu sein. „Es ist wirklich interessant, denn ich wusste vorher nie, wie ich nach einer Tour abschalten konnte, also lief es immer auf ein riesiges Besäufnis hinaus. Und diesmal verzichtete ich darauf und ging direkt wieder ins Studio.“

Auch eine Tracklist hat HIGH AS HOPE bereits. Ihr findet sie hier im Überblick: