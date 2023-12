Kanye West zeigt sich mit Kapuze im Ku-Klux-Klan-Stil (Video)

Bei einer VULTURES-Listening-Party präsentierte der Rapper sich so provokant auf der Stage.

Kanye West hat mal wieder für Aufsehen gesorgt, weil er bei einer Listening-Party für sein kommendes Album VULTURES eine schwarze Kapuze trug im Ku-Klux-Klan-Style trug, die lediglich Löcher für seine Augen ließ. Er selbst äußerte sich jedoch nicht zu seinem Look, der an den 1865 gegründeten, rassistischen Geheimbund erinnert, der vor allem in den Südstaaten der USA aktiv und für seine hohen, spitz zulaufenden Kopfbedeckungen bekannt war.

Das Ereignis, bei dem sich West mit dem kegelförmigen Kopfschmuck bei einer Live-Performance präsentierte, fand am Dienstag (12. Dezember) in Miami statt. Neben Musikgrößen wie Chris Brown, Kodak Black und Offset waren auch Wests Kinder North, Saint und Chicago vor Ort.

Seht hier einen Mitschnitt zu Kanye Wests Live-Auftritt:

Frühere Kontroversen von West

Zuvor hatte Kanye West nicht zuletzt auch mit seiner Marke Yeezy für Aufruhr gesorgt, als er im Oktober 2022 T-Shirts mit der Aufschrift „White Lives Matter“ bei einer Modenschau präsentierte. Im selben Monat machte er zudem antisemitische Äußerungen, während er nun auf dem Album VULTURES in einem expliziten Text diese Anschuldigungen abzustreiten scheint. „I ain’t antisemitic/ I just fucked a Jewish bitch“, heißt es in den Lyrics, wie man auch im Live-Video von X oben sehen kann.

Die Kontroversen in der Vergangenheit führten außerdem dazu, dass Adidas die Partnerschaft mit dem Rapper beendete, was nicht nur den finanziellen Erfolg von Wests Marke beeinträchtigte, sondern auch dazu führte, dass Einzelhändler wie Foot Locker die Produkte von Yeezy aus ihren Regalen nahmen.

VULTURES: Das erwartet uns

Das Albumcover von VULTURES zeigt ein Gemälde von Caspar David Friedrich, einem deutschen Landschaftsmaler der Romantik, der später von den Nazis unterstützt wurde. Auffällige Ähnlichkeiten im Schriftzug des Albumtitels und dessen Platzierung erinnern an Albumcover der, wegen rechtsextremen Positionen, umstrittenen norwegischen Black-Metal-Band Burzum.

VULTURES ist eine Zusammenarbeit mit Ty Dolla $ign. Weitere Gast-Artists auf der Platte sind Nicki Minaj, Young Thug und Lil Baby. Auch Wests Tochter North soll auf der Platte rappen. Es wird vermutet, dass Timbaland ebenfalls involviert ist. Es wird vermutet, dass das Album am Freitag, den 15. Dezember, erscheinen wird. Konkrete Infos gibt es aber dazu nicht.