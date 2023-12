Drake: „Ich werde definitiv nächstes Jahr auf Europa-Tour gehen“

Der Rapper teilte die News in einem Live-Stream, sagte aber nicht, wann die Tour genau stattfinden werde.

Drake hat in einem Live-Stream bei „Stake“ über seine Vorsätze für 2024 gesprochen und dabei zugegeben, dass er seine „It’s All A Blur“-Tour auch nach Europa und Großbritannien bringen möchte.

Drake möchte mehr reisen

2023 ging der 37-Jährige bereits gemeinsam mit Rap-Kollege 21Savage in Nordamerika auf Tournee, wo er neben eigenen Songs auch Tracks aus ihrem gemeinsamen Werk HER LOSS (2022) performte.

Als Drake jetzt in einem Live-Stream gefragt wurde, was er sich für das kommende Jahr vornehmen würde, antwortete er, dass er gerne mehr reisen wollen würde. Dies wohl allerdings eher aus Spaß als für die Arbeit. Als dann nachgehakt wurde, ob er dabei auch nach Europa kommen würde, erklärt der US-Rapper dort nächstes Jahr auf Tour zu gehen. Er sagte konkret: „Oh, das ist vielleicht ein Exklusivbericht, ich werde definitiv nächstes Jahr auf Europa-Tour gehen.“

Eine offizielle Bestätigung in einem anderen Rahmen gibt es jedoch noch nicht von Drake oder seinem Team zu einer Konzertreihe in Europa. Somit ist auch unklar, wann die Gigs genau stattfinden werden.

Aktuell hat Drake eine Verlängerung seiner „It’s All A Blur“-Tour für 2024 in den USA angekündigt, wo er dann von J. Cole begleitet wird. Diese Tournee wird insgesamt 22 Termine umfassen.

Zuletzt veröffentlichte Drake im Oktober 2023 sein achtes Studioalbum FOR ALL THE DOGS und positionierte sich damit auf Platz fünf der deutschen Albumcharts. Neben 21Savage und J. Cole sind darauf ebenfalls Gastbeiträge von Bad Bunny, SZA und PARTYNEXTDOOR zu hören.