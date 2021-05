Shirin David arbeitet offenbar an einer eigenen TV-Show 

Foto: WireImage, Isa Foltin. All rights reserved.

Shirin David gibt Einblicke in ihre neuen Projekte

Sei es auf Instagram oder YouTube, die Rapperin Shirin David scheint momentan jeden Tag neue Projekte zu verkünden oder Einblicke hinter die Kulissen zu geben. So ließ die gebürtige Hamburgerin vergangenen Freitag in ihrer Instagram-Story durchblicken, aktuell an einer eigenen TV-Show zu arbeiten. Viele Informationen darüber verriet die Rapperin zwar nicht, doch machte sie ihren Fans insbesondere Hoffnung darauf, dass ihre erste Single des kommenden Albums womöglich schon kommenden Freitag (15. Mai) veröffentlicht werden soll.

Shirin David über zukünftige Veröffentlichungen

Freitag verriet David ihren Followern auf Instagram, dass sie gerade vom Dreh einer eigenen TV-Show nach Hause gekommen sei. Zwei Folgen der Show seien auch bereits im Kasten, worum genau es sich dabei aber handle, behielt sie für sich. Man könne aber damit rechnen, dass es sich dabei um einen größeren TV-Auftritt handle, als man es bislang von ihr gewohnt sei.

Außerdem sprach die Deutschrapperin über ihre neue Single „Ich darf das“, dessen Release ursprünglich letzte Woche Freitag geplant war, den sie aber aufgrund von Unzufriedenheit mit dem Resultat gecancelt hatte. Nun verkündete Shirin David, sie werde ihr Bestes geben, damit die Single samt Musikvideo diesen Freitag veröffentlicht werden kann.

Albumproduktion auf Gran Canaria

Auch zu ihrem neuen Album kamen neue Einzelheiten von der Rapperin. So nahm sie uns Sonntag (9. Mai) in ihrem wöchentlichen YouTube-Vlog mit nach Gran Canaria und gab Einblicke in den Entstehungsprozess ihres neuen Albums und ihren Alltag während der Aufnahmen. Shirin David stellte auch die Produzenten vor, die man auf ihrem Album erwarten könne. Neben den Producern Young Mesh, Ghana Beats und Geenaro gibt es hier und dort auch ein paar kurze Hörproben für die Zuschauer.

Shirin David veröffentlichte 2019 bereits ihr Album SUPERSIZE, dessen Singles große Erfolge erzielten. Ihre darauf zu findende Single „Gib ihm“ wurde zu einem Nummer-eins-Hit und verschaffte der Rapperin eine Goldene Schallplatte.