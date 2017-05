Slowdive: Hört den neuen Bonus-Track „30th June“ hier im Stream

In der vergangenen Woche erschien neben sehr vielen sehr guten neuen Alben ein ganz besonderes: Slowdive, die legendäre britische Shoegazer-Band aus den frühen Neunzigern, veröffentlichte nach 22 Jahren eine neue Platte. Die heißt wie die Band und erweckt bei ME-Redakteur Oliver Götz den nachhaltigen Eindruck, als wären Slowdive „genauso wenig ganz weg gewesen, wie sie jemals richtig da waren. Als hätten sie auf all das, was sich in der Entwicklung des Shoegaze- und Dreampop-Sounds in den letzten 20 Jahren zugetragen hat, feinsten Slowdive-Staub rieseln lassen.“

Als ob die acht neuen Songs aber nicht genug wären, lassen Slowdive schon jetzt einen weiteren hören: „30th June“ ist als Bonustrack auf der japanischen Version von SLOWDIVE erschienen. Hier könnt Ihr den siebeneinhalbminütigen Track im Stream hören:

https://www.youtube.com/watch?v=gZiBd1iGC3o Video can’t be loaded: Slowdive – 30th June (https://www.youtube.com/watch?v=gZiBd1iGC3o)