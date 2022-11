Snoop Dogg wurde für die Songwriters Hall of Fame 2023 nominiert

Am Montag (14. November) gab die „Songwriters Hall of Fame“ alle Nominierten der 54. Verleihungsgala am 15. Juni 2023 in New York bekannt. Darunter auch der Rapper Snoop Dogg, der mit Künstler*innen wie Patti Smith, R.E.M., Sade, Gloria Estefan, Bryan Adams, Steve Winwood und vielen weiteren nominiert wurde. Wenn Snoop Dogg aufgenommen werden würde, folgt er HipHop-Größen wie Jay-Z, Missy Elliot, Pharrell Williams und Jermaine Dupri in die „Songwriters Hall of Fame“.

In der Ankündigung hieß es, ausgewählte Mitglieder können bis zum 28. Dezember über jeweils drei Nominierte in den Kategorien „Performing Artist“ und „Non-Performing Artist“ abstimmen. Die Künstler*innen werden aufgrund ihres „bemerkenswerten Katalogs“ von Songs ausgewählt und es müssen 20 Jahre zwischen dem ersten bedeutenden kommerziellen Song und der möglichen Aufnahme in die Hall Of Fame liegen. Ihr Ziel sei es, die Arbeit und das Leben von Komponisten und Songwritern zu würdigen, schreiben die Verantwortlichen der „Songwriters Hall of Fame“.

In der Beschreibung über Calvin Broadus Jr., wie Snoop Dogg mit bürgerlichem Namen heißt, steht unter anderem Folgendes: „Broadus‘ prominente Vocals auf dem ikonischen Dr.Dre-Album THE CHRONIC im Jahr 1992 befeuerten seinen Aufstieg als Star, was dazu führte, dass sein Debütalbum DOGGYSTYLE 1993 als erstes Album jemals auf Platz 1 der „Billboard 200“-Charts sowie auf Platz 1 der „Popular Albums“-Charts und der „Top R & B /Hip-Hop Albums“-Charts landete. […] Kritiker erklärten, das Album habe bewiesen, dass Rapper sich selbst neu erfinden können. Es habe das Vokabular des Raps erweitert, die HipHop-Mode verändert und dazu beigetragen, einer neuen Generation das HipHop-Genre G-Funk vorzustellen. Broadus wurde für seine geschmackvollen, melodischen Reime und seinen effektiven Gebrauch von Vokabeln gelobt, die er ‚einfach‘ hielt, und machte den Gebrauch von ‚izzle-speak‘ populär, insbesondere in der Pop- und HipHop-Musikindustrie.“

Zuletzt gab der Rapper bekannt, dass ein Film über sein Leben in Planung sei. Snoop Dogg sagte dazu: „Ich habe lange darauf gewartet, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, weil ich den richtigen Regisseur, den perfekten Drehbuchautor und die beste Filmgesellschaft auswählen wollte, mit der ich zusammenarbeiten kann und die das Vermächtnis, das ich auf der Leinwand darzustellen versuche, und die Erinnerung, die ich hinterlassen möchte, versteht.“