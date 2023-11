Angelina Jolie: Vater kritisiert ihre „Lügen“ zum Israel-Hamas-Konflikt

Diese Entwicklung folgt auf Jolies Forderungen nach einem „sofortigen Waffenstillstand“ in Gaza.

Schauspieler Jon Voight hat seine Tochter Angelina Jolie öffentlich kritisiert und ihr vorgeworfen, „Lügen“ über den Israel-Hamas-Konflikt zu verbreiten. Diese Entwicklung folgt auf Jolies Forderung nach einem „sofortigen Waffenstillstand“.

Als Reaktion auf Jolies Statements veröffentlichte ihr Vater auf X ein Video vor der amerikanischen Flagge, in dem er am 04. November seine Enttäuschung über die Ansichten seiner Tochter zu dem Konflikt zum Ausdruck bringt. Den Clip betitelte er mit „Truth and Lies“, zu Deutsch „Wahrheit und Lügen“.

Angelina Jolie verurteilt Israel auf Instagram

Am 28. Oktober teilte Jolie auf Instagram einen Beitrag, in dem sie den Angriff der Hamas-Milizen auf Israel am 07. Oktober verurteilte. Jolie erklärte, dass dieser Angriff „die unschuldigen Leben, die durch das Bombardieren einer Zivilbevölkerung in Gaza ohne Ausweg verloren gegangen sind“ nicht rechtfertigen könne und forderte einen Waffenstillstand.

In einem weiteren Beitrag am 02. November beschuldigte die Schauspielerin Israel, absichtlich eine „gefangene Bevölkerung“ zu bombardieren, die gegen internationales Recht „Nahrung, Medizin und humanitäre Hilfe vorenthalten“ würde. „Indem sie sich weigern, einen humanitären Waffenstillstand zu fordern und den UN-Sicherheitsrat daran zu hindern, diesen für beide Seiten zu verhängen, sind die Weltführer an diesen Verbrechen mitschuldig“, fügte sie hinzu.

Vater Jon Voight sieht das anders

„Ich bin sehr enttäuscht, dass meine Tochter, wie so viele andere, das Ehrgefühl Gottes nicht versteht“, sagte Voight daraufhin in seinem Video. „Die Wahrheit Gottes. Es geht darum, die Geschichte von Gottes Land, dem heiligen Land, dem Land der Juden, zu zerstören. Dies ist Gerechtigkeit für Gottes Kinder im Heiligen Land. Die israelische Armee muss ihr Land und ihr Volk schützen. Dies ist Krieg. Es wird nicht so zivil sein, wie die Linke denkt. Israel wurde von unmenschlichem Terror an unschuldigen Babys, Müttern, Vätern und Großeltern angegriffen. Und ihr Narren, die ihr Israel zum Problem erklärt, solltet euch selbst ansehen und euch fragen: ‚Wer bin ich? Was bin ich?‘ Und fragt Gott, ob ich die Wahrheit lerne oder ob man mir Lügen erzählt und ich allen anderen folge? Denn, meine Freunde, diejenigen, die die Wahrheit verstehen, sehen die Lüge.“

Im Dezember 2022 trat Angelina Jolie nach über 20 Jahren als Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) zurück und erklärte, dass sie „direkt mit Flüchtlingen und lokalen Organisationen“ arbeiten wolle. In der Ankündigung sagte Jolie: „Flüchtlinge sind die Menschen, die ich am meisten bewundere, und ich widme mich ihrer Arbeit für den Rest meines Lebens. Ich werde nun mit Organisationen arbeiten, die von den unmittelbar vom Konflikt betroffenen Menschen geführt werden und diesen die größte Stimme geben.“