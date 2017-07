So reflektiert: Liam Gallagher zeigt sein neues Video zu „Chinatown“

Er kann auch anders: Ließ Liam Gallagher im Video zu seiner ersten Solosingle „Wall Of Glass“ noch den Proll raushängen, der er mutmaßlich ist, zeigt er sich nun von seiner introvertierteren Seite.

Im Video zu seinem zweiten neuen Song, der Ballade „Chinatown“, flaniert Liam Gallagher durch London und singt unter anderem die Zeilen „What’s it to be free man?/ What’s a European? Me I just believe in the sun.“ An einer Stelle passiert Gallagher eine Graffiti-Wand, auf der „We Stand United with Manchester” geschrieben steht – ein Tribut an die Opfer des Terroranschlags in seiner Heimatstadt.

Liam Gallaghers Solodebüt AS YOU WERE erscheint am 6. Oktober 2017.