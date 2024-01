Take That: Grünes Licht für ihre Residency in Las Vegas

Ein bekannter Venue-Inhaber hat nun sein Go für eine Konzert-Reihe der Band in Las Vegas gegeben.

Take That hatten im Live-Podcast „Heart“ im Dezember den Wunsch geäußert, eine Konzert-Reihe in Las Vegas spielen zu dürfen. Nun gab es den Daumen hoch vom Venue-Inhaber zu dem Vorhaben der Gruppe.

Die heutigen Mitglieder Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen ließen via „Heart“ verlauten, dass so eine Residency der letzte Punkt auf ihrer ultimativen Wunschliste wäre. Ein Venue-Besitzer aus Nevada will ihren Traum nun realisieren: Michael Gruber, Gründer des Clubs Voltaire im Venetian, würde das Trio gerne für eine Gig-Serie bei sich auftreten lassen. Dies sagte er in einem Interview mit „The Sun“. Konkret hieß es von ihm: „Ich liebe Take That. Ich will unbedingt, dass sie im Voltaire auftreten. Es ist perfekt für sie.“

Wie es von hier aus weitergeht, ist aber nicht bekannt. Die Band hat sich seit den neuesten Erkenntnissen noch nicht zum Stand der Dinge geäußert. Zuletzt sind Künstlerinnen wie Kylie Minogue und Christina Aguilera auf der Bühne des Voltaire aufgetreten.

Könnten hier bald Konzerte von Take That stattfinden?

Take That veröffentlichten im September 2023 mit „Windows“ ihre erste Single seit fünf Jahren. Im November folgte das neunte Studioalbum mit dem Titel THIS LIFE.

Außerdem kann man sie 2024 auch live erleben: Die britische Gruppe spielt in vier deutschen Städten.

Take That live in Deutschland im Überblick:

25. Juni 2024: Hannover – Gilde Parkbühne

29. Juni 2024: Berlin – Zitadelle Spandau

30. Juni 2024: Mönchengladbach – Sparkassenpark

02. Juli 2023: München – Tollwood Sommerfestival Musik Arena