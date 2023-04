Nach Harry Belafontes Tod: Nur vier Billboard-200-Platz-1-Artists aus der Prä-Beatles-Ära noch am Leben

Das CALYPSO-Album brach Rekorde, bevor die Beatlemania die USA erreichte. Aus dieser Zeit leben nur noch vier Musiker, die Ähnliches schafften.

Harry Belafonte verstarb am Dienstag (25. April) im Alter von 96 Jahren. Bis zu seinem Tod war der Sänger, Entertainer und Schauspieler nur einer von fünf noch lebenden Musikern, die vor dem Ansturm der Beatles 1964 auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard-200-Charts standen.

„Billboard“ hat die vier Interpreten zusammengetragen:

Johnny Mathis: Seine Compilation JOHNNY’S GREATEST HITS von 1958 war die erste ihrer Art, die den Spitzenplatz erreichen konnte. Insgesamt war die Platte 490 Wochen in dem Ranking vertreten, wofür sie dreifach mit Platin ausgezeichnet wurde. Nur das Weihnachtsalbum MERRY CHRISTMAS des heute 87-Jährigen war noch erfolgreicher (fünffach Platin).

Bob Newhart: Der TV-Star stand 1960 und 1961 mit seinen Comedy-Alben auf Platz eins. THE BUTTON-DOWN MIND OF BOB NEWHART und THE BUTTON-DOWN MIND STRIKES BACK waren die beiden ersten Comedy-Alben, denen dies gelang. Zuletzt war der 93-Jährige in „The Big Bang Theory“ und „Young Sheldon“ zu sehen.

Peter, Paul and Mary: Von dem Folk-Trio leben noch Peter Yarrow (84) und Noel Paul Stookey (85). Mary Travers verstarb 2009 im Alter von 72 Jahren. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum schafften sie es 1962 als eine der wenigen Folk-Bands an die Spitze, das Album wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Darauf sind viele Cover-Versionen berühmter Folk-Lieder.

Stevie Wonder: Mit gerade einmal 13 Jahren hatte Wonder seinen ersten Chartspitzen-Erfolg. Little Stevie Wonders THE 12-YEAR OLD GENIUS erreichte Platz eins 1963. Das erste Live-Album des mittlerweile 72-Jährigen war auch gleichzeitig die erste Nummer-eins-Platte von Motown Records, über das er bis heute seine Musik veröffentlicht.

Belafonte stand insgesamt 31 Wochen mit seinem 1956 erschienenen CALYPSO an der Spitze der US-amerikanischen-Album-Charts. Dabei handelte es sich um die erste Platte eines Solo-Künstlers der dies gelang und die erste, die über eine Million Mal verkauft wurde. Im selben Jahr stand bereits sein selbstbetiteltes Album für sechs Wochen auf Platz eins, bevor es von Elvis Presleys legendärem Debüt abgelöst wurde. Auch der „King of Rock’n’Roll“ erzielte über eine Million Verkäufe. MEET THE BEATLES! erreichte die Charts im Februar 1964.