Taylor Swift kann sich freuen: „Eras“ wurde zum „Vibe of the Year“ gekürt

Swifts Tour mitsamt Film waren das „aufsehenerregendste, rekordverdächtigste, kulturelle Phänomen des Jahres“.

Auch wenn dieses Mal nicht explizit Taylor Swift einen Preis gewonnen hat, so fühlt es sich doch wie eine weitere Krönung der Popsängerin an, dass „Eras“ als „Vibe of the Year“ 2023 gewählt wurde. Denn gerade ihre diesjährige „The Eras“-Tour, die selbst einen Konzertfilm nach sich zog, hat das Wort „Eras“ von der Benutzung im geschichtlichen Kontext (für eine Ära) hin zu einem popkulturellen Phänomen werden lassen. Den „Vibe of the Year“ haben die Macher:innen von „Dictionary.com“ gekürt – 2023 sogar zum ersten Mal. Sonst hatte sich die Website vor allem um das „Wort des Jahres“ gekümmert.

Ein Wort, das gesucht und gefunden wurde

„Das Wort, das wir für den ‚Vibe of the Year‘ ausgewählt haben, basiert auf dem gemeinsamen Gefühl, dass wir alle nach Möglichkeiten suchen, die sich ständig verändernden Phasen unserer kulturellen und persönlichen Geschichte zu definieren“, wird auf „Dictionary.com“ weiter ausgeführt und dazu noch erklärt, dass man durch das „aufsehenerregendste, rekordverdächtigste und nicht zu ignorierende, kulturelle Phänomen des Jahres“ zu der Wahl inspiriert wurde – der „The Eras“-Tour.

Taylor Swifts Bekanntgabe ihrer „The Eras“-Tour auf Instagram:

Die Ära der „Eras“

Ausgehend davon, dass Taylor Swift den Begriff wählte, um bei ihrer Tour alle „Eras“ ihrer bisherigen Karriere vorzustellen und erneut zu durchleben, entwickelte das Wort sich im allgemeinen Sprachgebrauch dahingehend, dass immer mehr Menschen ihn nutzten, um „ihre eigene persönliche Ära zu definieren – und neu zu definieren, einschließlich der Beendigung alter und dem Beginn neuer Ären und der Anpassung an die Ära, in der sie sich gerade befinden“, so „Dictionary.com“. Somit musste man bald gar nicht Swift und ihren Umgang mit dem Wort kennen, um es selbst zu verwenden.

Die Website definiert zuletzt noch den „Vibe of the Year“ als die „Zeitabschnitte im Leben einer Person, die sich durch etwas Besonderes und Auffälliges auszeichnen, z. B. durch einen bestimmten emotionalen Zustand, eine Beziehung, eine Leistung oder ein Interesse“.

Instagram-Beitrag von „Dictionary.com“: