Taylor Swift: 2023 Einnahmen von fast zwei Milliarden US-Dollar

Vor allem ihre „The Eras“-Tour verhalf Swift zu einem wirtschaftlich enorm erfolgreichen Jahr.

Taylor Swift soll in diesem Jahr bis zum 07. Dezember 2023 insgesamt um die 1,82 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1,66 Milliarden Euro) erwirtschaftet haben. Die Einnahmequellen dabei: Musikverkäufe und Tantiemen, Konzerttickets, Gig-Merchandise und „Taylor Swift: The Eras Tour“-Kinokartenverkäufe.

Dabei entsprechen die Gesamteinnahmen aber nicht der Summe, die letztendlich auf dem Konto der Sängerin landen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass einige Projekte bei der Berechnung, die von „Billboard“ stammt, nicht inkludiert wurden, da die Gewinne aus Synchronisationsaufträgen und Sponsoring unbekannt sind.

Mehr Profit als „Barbie“

Mit diesem Gewinn schaffte es Taylor Swift laut „Billboard“ mehr Profit zu erzielen als zum Beispiel der Kinofilm „Barbie“, der 2023 weltweit rund 1,4 Milliarden US-Dollar einspielte. Dabei machen die Einkünfte durch ihre diesjährige „The Eras“-Tour den größten Teil von Swifts Einnahmen aus. Diese brachte ganze 900 Millionen US-Dollar ein. Das schätze „Billboard“ anhand der Anzahl der verkauften Karten multipliziert mit dem durchschnittlichen Preis für ein Ticket. Die Umsätze beim Konzert-Merchandise sollen sich auf insgesamt 132 Millionen US-Dollar belaufen. Demnach soll die „Person of the Year“-Preisträgerin pro Show in etwa zwei Millionen US-Dollar durch Kleidung, Musik und andere Merch-Goodies, die es auf den Shows zu kaufen gab, gemacht haben.

Auch in puncto Streams ist Taylor Swift an der Pole-Position in Bezug auf On-Demand-Audio-Streams, Album- und Track-Verkäufe. Hier schaffte es die Künstlerin geschätzte 536 Millionen US-Dollar durch Streaming-Tantiemen, Käufe – Tracks, digitale Alben, CDs, LPs und Kassetten – und Radioproduktionen einzunehmen. Diese machten dabei etwa 86 Prozent beziehungsweise 461 Millionen US-Dollar ihrer Einnahmen aus Tonträgern aus, da der größte Teil dieses Geldes von ihrem Label Republic Records und dem Eigentümer ihres „Big Machine Music Group“-Katalogs, Shamrock Capital, eingezogen wurde.

Tour-Film bringt weiterhin Geld

Außerdem kann „Taylor Swift: The Eras Tour“ laut „Box Office Mojo“ ein internationales Einspielergebnis von 250 Millionen US-Dollar verzeichnen, wobei hier nicht die Produktionsausgaben berücksichtigt wurden. Darüber hinaus kann der Film jetzt auch per Streaming ausgeliehen werden, wobei Swift die Rechte für die Lizenzierung an einen Streamingdienst weiterhin behält, was ihr noch mehr Geld einbringen wird.

Da keine Finanzinformationen der 34-Jährigen öffentlich zugänglich sind, berechnete „Billboard“ die Musiktantiemen anhand der Daten von „Luminate“ und die Konzertkartenverkäufe durch öffentlich zugängliche Informationen. Die Merchandise-Einnahmen von ihren Konzerten wurden zudem mithilfe von Berichterstattungen geschätzt. Bei dieser Berechnung wurden allerdings einige 2023er Projekte wie Synchronisationseinnahmen, Sponsorings und andere Merchandise-Verkäufe nicht beachtet, da die Summen solcher Zusammenarbeiten nicht frei zugänglich sind. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die 2023er Endsumme sich über den 1,82 Milliarden US-Dollar befindet.

Anfang Dezember wurde Swift vom „Time“-Magazin zur „Person of the Year“ gekürt. Sie soll damit die Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg beeinflusst haben. In einem Interview mit dem Medium sprach die Sängerin über weitere Errungenschaften und Erlebnisse ihrer Karriere.