Für den Kansas-City-Chiefs-Spieler gab es nach seinem Match einen liebevollen Schmatzer auf die Wange.

Es scheint, als würden Taylor Swift und Travis Kelce das Fest der Liebe schonmal vorziehen: Ein Bild zeigt die beiden umrandet von bunten Lichtern, und wie die 33-Jährige ihren Freund fest auf die Wange küsst. Das fröhliche Foto des Paares teilte der Friseur des Footballers auf Instagram mit seinen Fans. Das seltene Dokument eines öffentlichen Schmusens der beiden.

Love is in the air

Die Aufnahme entstand kurz nach einem von Kelces Spielen im Arrowhead Stadium, dass sein Team zwar leider knapp gegen die Buffalo Bills verlor, ihm aber nicht den Abend vermieste. Die „Karma“-Sängerin war auch dort schon vor Ort, wo sie ihrem Partner aus ihrer üblichen Loge aus zujubelte. Das spätere Kuss-Bild postete Patrick Regan mit einer Reihe anderer Momentaufnahmen auf seiner Instagram-Seite. Der Friseur schrieb dazu: „Danke @taylorswift für die Bilder vom Gameday Freshy für @killatrav“.

Swift gibt Kelce küssend auf Instagram, siehe zehntes Slide:

Gegenüber „Today“ erzählte Regan, dass das Foto nach dem Spiel in einem weihnachtlich geschmückten Lokal in Kansas City geschossen wurde. In den sozialen Medien wird berichtet, dass Swift und Kelce in der „Miracle Pop Up Bar“ gesichtet wurden.

Taylor Swift gab kürzlich im „Time“-Interview im Rahmen ihrer „Person of the Year“-Ehrung bekannt, dass sie und Travis Kelce sich mittlerweile seit Sommer daten. Im selben Zuge gab sie ebenfalls weitere Einblicke in ihre Beziehungsdynamik: „Wenn man sagt, dass eine Beziehung öffentlich ist, bedeutet das, dass ich sehe, wie er das tut, was er liebt, dass wir füreinander da sind, dass andere Leute da sind und dass es uns egal ist. Das Gegenteil davon ist, dass man sich extrem anstrengen muss, um sicherzustellen, dass niemand weiß, dass man mit jemandem zusammen ist. Und wir sind einfach stolz aufeinander.“