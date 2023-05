ESC 2023: Sam Ryder performt live mit Roger Taylor von Queen (Video)

Überraschung: Roger Taylor begleitete Sam Ryder live bei „Mountain“. Schaut euch hier den Clip dazu an.

Queen-Gründungsmitglied Roger Taylor ist am Samstag, 13. Mai, beim ESC 2023 als Gaststar für das Pausenprogramm aufgetreten: Der Schlagzeuger hat den britischen Singer-Songwriter Sam Ryder bei dessen Auftritt begleitet. Der 33-jährige Brite hatte im vergangenen Jahr mit seinem ESC-Song „Space Man“ Großbritannien vertreten und den zweiten Platz erreicht. Somit ist ihm zu verdanken, dass der ESC in diesem Jahr in den UK stattgefunden hat – die letztjährigen ukrainischen Sieger, Kalush Orchestra, konnten den Wettbewerb aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in der Ukraine ausrichten.

„Mountain“ von Sam Ryder hier ansehen:

Roger Taylor sagte noch im vergangenen Jahr in einem Interview über die Zukunft von Queen und seine Solokarriere: „Ich bewege mich jetzt auf das Ende meiner Karriere zu – aber ich arbeite immer noch, und ich liebe es, ich genieße es wirklich.“ Das „Ende der Karriere“ sah man ihm beim ESC nicht an.

Das Programm des ESC-Finales

Beim ESC 2023 wurde Deutschland durch die Rock-Band Lord Of The Lost vertreten. Mit dem Song „Blood & Glitter“ ist die Gruppe aus Hamburg für Deutschland zum ESC in Liverpool gefahren, belegte aber nur den letzten (26.) Platz. Gewonnen hat den ESC Loreen – zum zweiten Mal seit 2012. Der erste ESC fand im Jahr 1956 zum ersten Mal statt.