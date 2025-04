Kanye West: DONDA 2 gibt es jetzt offiziell im Streaming

Kanye Wests Album DONDA 2 gab es das erste Mal bereits 2022 zu hören. Bis vor kurzem war das aber nur über seinen Stem Player, ein spezielles Audio-Remix-Gerät, möglich. Seit dem 29. April ist die Platte aber auch auf den gängigen Streamingdiensten zu finden – jedoch nicht auf seinem eigentlichen Künstler-Profil. Dort ist das aktuellste Album noch VULTURES 2 von 2024. Und DONDA 2 ist lediglich über ein Profil namens „DONDA“ erschienen. Was sich genau dahinter verbirgt, ist derzeit nicht klar.

Zahlreiche bekannte Stimmen auf DONDA 2

Auf der LP befinden sich insgesamt 18 Songs und Features von unter anderem XXXTENTACION, Don Toliver, Migos, Jack Harlow, Travis Scott, Playboi Carti, Baby Keem und Future. Letzterer ist auch Executive Producer des Projekts. Auch seine Ex-Frau Kim Kardashian ist auf einem der Tracks zu hören. „Scifi“ beinhaltet ein Zitat des Reality-Stars aus ihrem Auftritt bei „Saturday Night Live“ im Jahr 2021. Damals sagte sie: „Ich habe den besten Rapper aller Zeiten geheiratet. Nicht nur das, er ist der reichste Schwarze Mann Amerikas. Ein talentiertes, echtes Genie, das mir vier talentierte, unglaubliche Kinder geschenkt hat.“

Das einstige Ehepaar hat vier gemeinsame Kinder, die auch immer wieder Thema in teilweise öffentlich ausgetragenen Streitereien der beiden sind. Immer wieder wirft der 47-Jährige Kim Kardashian vor, ihr alleiniges Sorgerecht zu missbrauchen und ihm regelmäßigen Kontakt zu North, Saint, Chicago und Psalm zu verwehren.

Das Cover des Albums zeigt, wie zuvor auch schon, das brennende Elternhaus des Rappers. Die Namen der einzelnen Tracks wurden seit dem ersten Release teilweise verändert und West fügte zwei weitere Lieder hinzu. Einmal „City of God“ mit Fivio Foreign und Alicia Keys, was bereits schon auf Foreigns 2022er Album B.I.B.L.E. zu hören war. Auch „530“ befand sich schon auf Yes VULTURES 2.

Mehr zu Ye

Besonders mit dem Song „Stronger“ aus dem Album GRADUATION wurde Ye berühmt. Sein Ruf begann sich deutlich zu verändern, nachdem er im Dezember 2022 Kommentare machte, in denen er Adolf Hitler bewunderte, den Holocaust leugnete und sich in einem Interview mit Alex Jones‘ „Infowars“ als Nazi bezeichnete.

Im Februar 2025 machte der Multimillionär weitere antisemitische Äußerungen auf X, die zu breiter Verurteilung führten. Während des Super Bowls 2025 veröffentlichte der US-Amerikaner einen Link zu seinem Shop, der ausschließlich ein Shirt mit Hakenkreuz zum Verkauf anbot.

Zwischenzeitlich erschien außerdem sein Album BULLY in Form von drei Kurzfilmen, die über die Software Frame.io verfügbar waren. Außerdem kündigte der Rapper Anfang des Monats die Platte WW3 an, die bisher aber auch noch nicht offiziell releast wurde. Die Songtexte und Namen der Tracks beider Projekte beinhalten ebenfalls zahlreiche Nazi-Bezüge.