The Cure: In diesen deutschen Städten läuft der Konzertfilm zum 40. Bandjubiläum im Kino

The Cures Robert Smith beim „Firenze Rocks Festival“ 2019 in Florenz, Italien.

Pünktlich zum 40. Bandjubiläum zeigt die Kinokette CinemaxX den The-Cure-Konzertfilm „The Cure – Anniversary 1978 – 2018 Live in Hyde Park“ auf der großen Leinwand.

In der 150-minütigen Dokumentation, die am 7. Juli 2018 im Londoner Hyde Park unter der Regie des langjährigen Weggefährten der Band Tim Pope entstand, können die Kinobesucher die Goth-Rocker mit Hilfe von Klassikern wie „Lullaby“, „Boys Don’t Cry“, „Fascination Street“ und „Friday I’m in Love“ auf der musikalischen Reise durch ihre beeindruckende Karriere begleiten.

In fünf deutschen Städten können Fans der Band um Robert Smith am 11. Juli in „MAXXIMUM 4K gepaart mit MAXXIMUM SOUND“ das Konzertspektakel in all seiner Pracht erleben. Mit dabei sind die CinemaxX-Kinos in Berlin, Essen, Hamm, Hannover und Stuttgart-Liederhalle.

Die Tickets für das musikalische Kinoerlebnis gibt es ab sofort sowohl online bei cinemaxx.de sowie an den Kinokassen der ausgewählten teilnehmenden CinemaxX-Standorte.

The Cure werden 2019, voraussichtlich an Halloween, ihr neues, noch titelloses Album veröffentlichen. Zuvor wird die Band dutzende Festival-Shows in ganz Europa spielen. Unter anderen bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside.

The Cure live – hier sind die Europatermine:

06/08 – Dublin, IE @ Malahide Castle

06/14 – Nickelsdorf, AT @ Nova Rock Festival

06/16 – Florence, IT @ Firenze Rocks

06/21 – Neuhausen ob Eck, DE @ Southside Festival

06/23 – Scheeßel, DE @ Hurricane Festival

06/24-26 – Zagreb, HR @ INmusic Festival

06/28 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/04 – Novi Sad, RS @ Exit Festival

07/06 – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

07/11 – Lisbon, PT @ NOS Alive Festival

07/13 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

07/17 – Athens, GR @ Ejekt Festival

07/18-20 – Ostrava, CZ @ Colours of Ostrava

07/22 – Bucharest, RO @ Rock the City Festival

08/03 – Moscow, RU @ Afisha Picnic

08/07 – Oslo, NO @ Oya Festival

08/09-11 – Gothenburg, SE @ Way Out West

08/09-11 – Helsinki, FI @ Flow Festival

08/16 – Glasgow, UK @ Glasgow Summer Sessions

08/23 – Paris, FR @ Rock en Seine

Die New-Wave-Band wurde 1976 im südenglischen Crawley (damals noch als Malice) gegründet. Zwei Jahre später benannten sie sich in The Cure um und Robert Smith übernahm neben seiner Rolle als Gitarrist auch die des Sängers. Die Band veröffentlichte im Laufe ihrer Karriere (und in immer wieder wechselnder Besetzung) insgesamt 13 Alben.

Zuletzt hatten sich The Cure von ihrem ehemaligen Schlagzeuger Andy Anderson verabschieden müssen, der am 26. Februar den Folgen seiner Krebserkrankung erlag.