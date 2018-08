The Cure kündigen erste Livetermine 2019 an

Robert Smith mit The Cure am 7. Juli 2018 im Hyde Park

The Cure haben ihre ersten Konzerte für das Jahr 2019 angekündigt. Die britische Band um Sänger Robert Smith wird als Headliner beim „Rock On The Lawns“-Festival in Südafrika auftreten – und entsprechend gleich zwei Shows innerhalb weniger Tage spielen: Das Festival findet am 16. März 2019 in Johannesburg und und am 21. März in Kapstadt statt.

The Cure werden zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen Karriere in Südafrika auftreten. Das „Rock On The Lawns“-Festival findet dort zum zweiten Mal statt. 2017 traten The Pixies als Headliner auf.

Weitere Konzerte von The Cure im Jahr 2019 sind bisher nicht bestätigt.

Im Sommer 2018 feierten The Cure ihr 40-jähriges Bestehen

Auch interessant Fotos 40 Jahre The Cure: Robert Smith und Co. im Wandel der Zeit 1976 gründete Robert Smith im Alter von 17 Jahren zusammen mit seinen Klassenkameraden Michael Dempsey, Lol Tolhurst und Porl Thompson die Band Malice. Im Jahr 1978 trennte sich Thompson aufgrund künstlerischer Differenzen von der Band, die zwischendurch Easy Cure hieß und sich danach in The Cure umbenannte. Die erste Single „Killing an Arab“, erschien im Dezember des gleichen Jahres.

The Cures erstes Album THREE IMAGINARY BOYS erschien 1979. Der Rest ist Geschichte. Insgesamt veröffentlichten The Cure bisher 13 Studioalben, ihr bis heute aktuelles 4:13 DREAM erschien 2008. 2016 gingen sie erstmals nach acht Jahren Live-Pause wieder auf Tour.

Auch interessant Konzertbericht The Cure live in Berlin: Oma ist die Beste! Im Juli 2018 gaben The Cure ein Jubiläumskonzert zu ihrem 40. Geburtstag im Londoner Hyde Park. Viele weitere Bands nahmen an The Cures Party teil: Interpol, Goldfrapp, Editors, RIDE, Slowdive und The Twilight Sad, zum Beispiel. Das Konzert im Hyde Park war The Cures einziges Europakonzert 2018 – mit Ausnahme ihres Auftritts beim Meltdown Festival 2018 am 24. Juni, das Robert Smith kuratierte und dort unter anderem den geplanten Auftritt von Frightened Rabbit sinnvoll zu ersetzen wusste.

Vor einiger Zeit kündigte der immer noch toupiertes Haar tragende Smith zudem an, mit The Cure wieder ein paar Songs – eventuell gar ein neues Album – aufnehmen zu wollen.