The Killers wünschen Frohe Weihnachten – und veröffentlichen neuen Song

Ihre Fans sind begeistert – obwohl sie den Track noch nichtmal streamen können.

Mit den Worten „Der Weihnachtsmann hat einen brandneuen Song in seinem Sack. Frohe Weihnachten!“ melden sich die Killers kurz vor Jahresende bei ihren Fans und machen ihnen ein Weihnachtsgeschenk. Auf Instagram teilen sie überraschend ein Lied, das an ihre frühen Jahre erinnert. Der Track ist aktuell allerdings nur auf Social Media veröffentlicht und noch nicht auf Streaming-Plattformen verfügbar.

Auch den Titel hat die Rock-Band bisher nicht bekannt gegeben. Doch schaut man sich die Kommentare unter ihrem Instagram-Beitrag an, scheint es ihre treuen Anhänger:innen nicht allzu sehr zu stören. Das vierminütige, von Gitarren getragene Stück, ist inspiriert von New Wave und Gothic und kommt ziemlich gut an. Eine Person schrieb unter ihren Post: „Toller Song, der in meine Teenie-Goth-Seele eindringt und sie in dunklen Samt hüllt 🎶🖤🕸️🦇🖤🎶. Besser & besser mit jedem Hören“. Jemand anderes sagt: „Und ich dachte, ihr könntet nicht besser werden … Aber ihr habt es geschafft! 😍“.

Hört hier in das bisher namenlosen Werk rein:

Die jüngste Veröffentlichung folgt auf ein Interview von Sänger Brandon Flowers, der kürzlich gegenüber „NME“ erklärte, wie er sich die musikalische Zukunft der Killers vorstellt. Dabei betonte er, dass er sich in Richtung Gitarrenmusik, Rock ’n‘ Roll und Americana bewegen möchte, „um authentischer zu bleiben“.

Flowers reflektierte dabei auch seine Karriere und den kürzlich veröffentlichten Greatest-Hits-Tonträger REBEL DIAMONDS und führte aus, dass er immer noch sein eigener härtester Kritiker sei, aber gleichzeitig stolz darauf ist, wie die Band sich über die Jahre entwickelt hat. Die Platte ist das achte Nummer-Eins-Album der Gruppe in den UK-Charts – und ihr größter Hit „Mr. Brightside“ wurde kürzlich zum meistgestreamten Song in der Geschichte von Spotify UK ernannt.