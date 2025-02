The Libertines live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt

Am Mittwoch, den 5. Februar, treten Peter Doherty und Carl Barât mitsamt Band in der Columbiahalle auf. Hier alle Infos im Überblick.

The Libertines sind wieder am Touren. Jetzt auch in deutschen Gefilden. Peter Doherty und Carl Barât sind mit ihrer „The Libertines – European Tour 2025“ am Mittwoch den 5. Februar 2025, in der Columbiahalle in Berlin am Start. Hier alle Informationen zum Gig im Überblick.

Tickets

Sorry Leute, aber der Gig ist ausverkauft. Karten für die Show in der Hauptstadt wurden zwar für 57,25 Euro verkauft, waren jedoch schon nach kurzer Zeit vergriffen. Wer dringend noch reingelassen werden möchte, müsste also vor Ort schauen, ob noch jemand eine Karte über hat …

Zeiten

Der Einlass geht ab 18.30 Uhr los und der offizielle Beginn mit Support-Act ist um 20.00 Uhr angedacht. Gegen 21 Uhr kann dann mit den Libertines gerechnet werden. Wie lange die Show geht, ist schwer zu sagen, weil die britische Gruppe inzwischen auf ein großes Song-Repertoire zurückgreifen kann und je nach Kondition bestimmt rund zwei Stunden spielen könnte.

Support

Als Voracts haben die Indierocker sowohl Luvcat als auch die Band Amy Jo Doh & The Spangles dabei.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Columbiahalle statt. Die Adresse lautet: Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmittel

Wer mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchte, der oder die sollte mit der U-Bahnlinie 6 bis zur Station Platz der Luftbrücke fahren. Von dort aus sind es nur noch rund fünf Minuten zu Fuß.

Mit einem etwas längeren Fußweg von ca. 14 Minuten ist auch die U-Bahnlinie 7 mit der Haltestelle Gneisenaustraße eine Option.

Außerdem sind die Buslinien M43 und 248 zu empfehlen. Mit diesen Buslinien müsst ihr die Haltestelle Columbiadamm/Friesenstraße zum Ausstieg nutzen, von dort aus sind es rund zwei Minuten Fußweg.

Anreise mit dem Auto

Mit dem PKW gelangt man am besten über die A100 und den Columbiadamm bis zum Venue.

Parken

Am Columbiadamm befinden sich einige Parkplätze (sogar kostenfrei), zudem gibt es am Platz der Luftbrücke mehrere Parkmöglichkeiten. Auch in den angrenzenden Wohngebieten lassen sich einige Plätze für den eigenen PKW finden.

Setlist

Die Setlist kann von Gig zu Gig variieren. Diese Songs performten die Libertines jedoch zuletzt mehrmals live: