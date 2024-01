The Smile kommen im Sommer 2024 auf Deutschlandtournee

Im Sommer kommt die Band nach Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt und München. Hier gibt's mehr Infos.

The Smile sind 2024 wieder auf Tour und machen dabei gleich fünfmal in Deutschland Halt. Pünktlich zum Release ihrer neuen Single „Friend of a Friend“ am 9. Januar, kommt auch die Tourneeankündigung. Am 8. Juni geht’s los – Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt und München stehen auf dem Plan der dreiköpfigen Band.

WALL OF EYES kommt bald

Mit auf die Reise nehmen das Radiohead-Duo Thom Yorke und Jonny Greenwood gemeinsam mit Schlagzeuger Tom Skinner auch ihre neue Platte WALL OF EYES, die sie am 26. Januar veröffentlichen. Es ist das zweite Studioalbum seit ihrer Gründung. Der Vorgänger A LIGHT FOR ATTRACTING ATTRACTION schaffte es in Großbritannien bis auf Platz fünf der Charts. „Friend of a Friend“ ist bereits die dritte Single-Auskopplung nach „Wall of Eyes“ und „Bending Hectic“.

Hört hier in die neue Single rein:

The Smile in Deutschland: Dreimal im Juni, zweimal im August

Nach dem Release von WALL OF EYES starten The Smile dann Anfang März ihre umfangreiche Europa-Tour – 32 Konzerte stehen an. Nach einigen Auftritten im UK kommen sie dann am 8. Juni im Hamburger Stadtpark an. In den darauffolgenden Tagen geht es ins Kölner Palladium und in die Verti Music Hall in der Hauptstadt. Frankfurt und München müssen sich etwas gedulden, hier wird die Gruppe erst Mitte August auftreten.

Tickets für die Tour erhaltet ihr ab dem 10. Januar exklusiv hier. Als Support wird bei allen Gigs James Holden dabei sein.

Alle Daten im Überblick: