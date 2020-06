Sein Künstlername leitet sich vom gleichnamigen Signature-Move des berühmten Nintendo-Actionhelden Captain Falcon ab und wurde ihm schon als Teenager von seinen Kumpels für seine harten Schüsse beim Fussball verliehen: Falco Punch ist mit 8,6 Millionen Follower*innen der reichweitenstärkste TikTok-Star Deutschlands und auch im internationalen Ranking ganz weit vorn – nun hat der erfolgreiche Transition-Clip-Bastler seine erste Single veröffentlicht und im Zuge dessen eine Dance/Transition-Challenge ausgerufen.

Dank TikTok und Falco Punch: Ein bisschen Clubfeeling für Zuhause

TikTok trägt auch in Zeiten von Corona dazu bei, Menschen weltweit miteinander zu verbinden. Die Plattform ermöglicht es jeder und jedem, kreativ zu werden und sich von der Community inspirieren zu lassen – so wie Falco Punch, der in bester DIY-Manier noch selbst an seinen aufwendig produzierten Videos arbeitet. So ist auch sein neuester Clip zur #123Floor-Challenge entstanden, der nun zum Feiern und Tanzen daheim motivieren soll – warum also nicht einfach mal den Club zu sich nach Hause holen?

„1-2-3 Floor“ heißt die Debütsingle des TikTok-Stars, die Ende Mai erschienen ist – und schon jetzt haben etliche Nutzer*innen den Song verwendet, um die Langeweile in einem eigens produzierten Clip wegzutanzen.

Viele User*innen zeigen außerdem ihre selbst kreierten Transitions, und sogar ein kleines Tutorial für eine selbst gemachte Mundmaske hat sich ein User einfallen lassen – musikalisch untermalt mit der Single von Falco Punch.

Spenden für den guten Zweck

Der Video-Creator, DJ und Musiker hat im Rahmen der Single-Veröffentlichung aber nicht nur seine eigene TikTok-Challenge ausgerufen: Mit der Nutzung des neuen „Live Co-Hosting“-Features der Plattform hat Falco Punch gemeinsam mit Dieter Bohlen auch Spenden für das Kinderkunsthaus München gesammelt. Ende Mai waren die beiden in einem Livestream auf TikTok zu sehen, um über den Release des Songs zu sprechen. Die Aktion war Teil der #AllesGeben-Spendenkampagne im Kampf gegen COVID-19.

Falco Punch: Sein kreativer Output auf TikTok

Ich bin ein extrem visueller Mensch und habe zu jeder Szene meiner Clips immer schon die perfekte musikalische Umsetzung im Kopf. Und auch umgekehrt: Bei jedem Sound habe ich ein Bild vor Augen. Ich finde es einfach großartig, dass ich bei TikTok meine Liebe zu Videos und zum Musikmachen gleichermaßen kreativ ausleben kann.

Falco Punch ist eigentlich gelernter Tischler und wird in der Social-Media-Community schon jetzt wie ein Megastar gefeiert – nicht zuletzt dank seiner außergewöhnlichen Videos, in deren Produktion er viel Zeit und Mühe investiert.

