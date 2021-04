Tochter von DMX: „Ich bin auf ewig dankbar, dich gehabt zu haben“

Kollegen und Fans aus aller Welt gedenken der HipHop-Legende DMX auch vier Tage nach seinem Ableben. Nachdem die Familie des Rappers vor einigen Tagen um Zeit für sich gebeten hat, meldete sich nun Sasha, eine Tochter von DMX, um mit rührenden Worten an ihren Vater zu erinnern.

„Nichts wird jemals erklären, wie ich mich fühle, wie sich das alles anfühlt“, schrieb sie auf Twitter. „Mein Zwilling, ich liebe dich. Es gab immer so viele Missverständnisse darüber, wer zum Teufel du warst, aber das spielte keine Rolle, weil ich wusste, wer zum Teufel du warst. Ich bin auf ewig dankbar, dich gehabt zu haben. Ich liebe dich für immer, Dad.“

nothing will ever explain how i feel, how this all feels. my twin, i love you. there’s always been so many misconceptions about who the fuck you were but that didn’t matter because i knew who the fuck you were. eternally greatful to have had you.

i love you forever dad. pic.twitter.com/P1TUMePvJB

— da brat (@_sashaaxo) April 11, 2021