US-Rapper Tory Lanez mit Gras am Flughafen erwischt

Der skandalträchtige US-Rapper Tory Lanez hat sich einen weiteren Eintrag in sein Polizeiregister gesichert. Der 29-Jährige wurde am Morgen des ersten Mai mit einer „großen Menge“ Marihuana an einem Flughafen in Las Vegas erwischt – und daraufhin kurzzeitig inhaftiert.

An sich ist Cannabis in Nevada, dem Bundesstaat in dem Las Vegas liegt, zwar seit 2017 legal, es ist aber weiterhin verboten mit der Droge im Gepäck zu fliegen, da es auf Bundesebne und in vielen anderen Staaten illegal ist. Das US-Repräsentantenhaus hat vor kurzem einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der vorsieht, Marihuana landesweit zu entkriminalisieren, aber momentan sieht es nicht so aus, als würde der Entwurf im Senat die notwendige Mehrheit erreichen. Aktuell ist Cannabis in 37 der 50 US-Bundesstaaten für medizinische Zwecke freigegeben. In 18 dieser Staaten dürfen Erwachsene auch ohne medizinischen Grund Marihuana konsumieren.

Tory Lanez drohen bis zu 22 Jahre Haft

Tory Lanez ist zwar inzwischen wieder auf freiem Fuß, der Zwischenfall am Flughafen dürfte aber ohnehin eines der kleineren juristischen Probleme des Rappers sein. Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion beschuldigt Lanez nämlich weiterhin der Körperverletzung. Lanez soll ihr im Sommer 2020 in die Füße geschossen haben, wofür ihm mehr als 22 Jahre Gefängnis drohen. Der Rapper bestreitet die Vorwürfe. Megan Thee Stallion hat kürzlich in einem emotionalen Fernsehinterview die Tatnacht noch einmal aus ihrer Perspektive geschildert. Der nächste Gerichtstermin findet am 17. August statt.