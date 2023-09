Eine unvollständige Übersicht der im September 2023 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2023: Diese Prominenten sind im September verstorben Steve Harwell starb am 4. September 2023 an einem Leberversagen. Der „Smash Mouth“-Sänger wurde 56 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Paul Natkin Gary Wright starb am 4. September 2023, nachdem er vor einigen Jahren mit Parkinson und Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert worden war. Der Komponist und Musiker erlangte mit seinen zwei Hits „Dream Weaver“ und „Love Is Alive“ Mitte der 70er-Jahre Bekanntheit. Er wurde 80 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Michael Putland Jimmy Buffett starb am 1. September 2023 an den Folgen einer Hautkrebserkrankung. Der „Margaritaville“-Sänger wurde 76 Jahre alt. Copyright: Getty Images for CMT/Rick Diamond

Der Monat begann mit dem Tod des „Margaritaville“-Sängers Jimmy Buffett, der am 1. September 2023 an den Folgen einer Hautkrebserkrankung starb. Am 4. September mussten wir uns von gleich zwei Berühmtheiten verabschieden: dem renommierten Komponist und Musiker Gary Wright und „Smash Mouth“-Frontmann Steve Harwell.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im September 2023 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im September 2023 verstorbenen Persönlichkeiten

September 2023:

Jimmy Buffett (†76, Sänger), 1. September

Marcia DeRousse (†70, Schauspielerin), 1. September

Gary Wright (†80, Komponist & Musiker), 4. September

Steve Harwell (†56, „Smash Mouth“-Sänger), 4. September

